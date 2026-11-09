Ghana-Italia: Accra vuole rafforzare la cooperazione nell'ambito del Piano Mattei

AGI - La vicepresidente del Ghana Jane Naana Opoku-Agyemang ha ricevuto nel proprio ufficio l’ambasciatrice d'Italia ad Accra, Laura Ranalli, con la quale ha discusso nuove opportunità di collaborazione bilaterale. Lo ha riferito la vicepresidente in un post su Facebook, nel quale ha illustrato alcuni temi del dialogo avuto con la diplomatica.
"Accolgo con favore i progressi compiuti nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa e la sua enfasi sull'agricoltura, l'istruzione e lo sviluppo delle competenze. Riteniamo che questi interventi debbano essere strettamente allineati con le priorità di sviluppo a lungo termine del Ghana, garantendo una partecipazione locale significativa e uno sviluppo delle competenze che risponda alle esigenze della nostra economia", si legge.
Tra i temi affrontati anche il rafforzamento dei rapporti universitari, con particolare riferimento alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e la University of Professional Studies di Accra (Upsa).
Il progetto della fattoria modello di Aveyime
Particolare attenzione è stata riservata al progetto della fattoria modello di Aveyime, iniziativa che punta a contribuire all'aumento della produttività agricola e al rafforzamento delle capacità locali. La vicepresidente ha evidenziato come il valore di questi interventi debba essere misurato soprattutto in termini di opportunità concrete per la popolazione ghanese.
A suo avviso la cooperazione tra Accra e Roma potrebbe inoltre estendersi ad altri comparti fondamentali, tra cui le infrastrutture sanitarie, la fornitura di apparecchiature mediche, la formazione del personale sanitario e il trattamento delle risorse idriche.
L'approccio auspicato dal Ghana è quello di una collaborazione integrata, nella quale gli investimenti nei diversi settori possano rafforzarsi reciprocamente, contribuendo a uno sviluppo sostenibile e duraturo.
Per la vicepresidente ghanese, un ulteriore elemento strategico è rappresentato dalla posizione del Ghana nel panorama economico continentale. Accra ospita il Segretariato dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCfta), circostanza che offre nuove possibilità di collaborazione con l’Italia, collegando gli investimenti e la produzione locale a mercati più ampi su scala africana.
Accra vuole approfondire i rapporti con l'Italia
Al termine dell'incontro, la vicepresidente ha ringraziato l'ambasciatrice Laura Ranalli, ribadendo la disponibilità del governo ghanese ad approfondire i rapporti con l'Italia sulla base del rispetto reciproco e dell'impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile.