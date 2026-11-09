Ghana-Italie: Accra veut renforcer la coopération dans le cadre du Plan Mattei

AGI - La vice-présidente du Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, a reçu dans son bureau l’ambassadrice d’Italie à Accra, Laura Ranalli, avec laquelle elle a évoqué de nouvelles perspectives de coopération bilatérale. C’est ce qu’a indiqué la vice-présidente dans une publication sur Facebook, dans laquelle elle a présenté plusieurs sujets abordés lors de son entretien avec la diplomate.
« Je me félicite des progrès accomplis dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique et de l’importance accordée à l’agriculture, à l’éducation et au développement des compétences. Nous estimons que ces initiatives doivent être étroitement alignées sur les priorités de développement à long terme du Ghana, en garantissant une participation locale significative ainsi qu’un renforcement des compétences adapté aux besoins de notre économie », a-t-elle écrit.
Les échanges ont également porté sur le renforcement des relations entre les universités, notamment à travers la coopération entre l’Université de Milan et l’University of Professional Studies d’Accra (UPSA).
Le projet de ferme modèle d'Aveyime
Une attention particulière a été accordée au projet de ferme modèle d’Aveyime, une initiative visant à accroître la productivité agricole et à renforcer les capacités locales. La vice-présidente a souligné que l’impact de ces projets devait avant tout être évalué à l’aune des retombées concrètes pour la population ghanéenne.
Selon elle, la coopération entre Accra et Rome pourrait également s’étendre à d’autres secteurs essentiels, notamment les infrastructures sanitaires, la fourniture d’équipements médicaux, la formation du personnel de santé et la gestion des ressources en eau. Le Ghana souhaite privilégier une approche intégrée de la coopération, dans laquelle les investissements réalisés dans différents secteurs se renforcent mutuellement afin de contribuer à un développement durable et pérenne.
Pour la vice-présidente ghanéenne, la position du Ghana dans le paysage économique continental constitue un autre atout stratégique. Accra accueille en effet le secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ce qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec l’Italie, en permettant de relier les investissements et la production locale à des marchés plus vastes à l’échelle du continent africain.
Volonté du Ghana d'approfondir les relations avec l'Italie
À l’issue de la rencontre, Jane Naana Opoku-Agyemang a remercié l’ambassadrice Laura Ranalli et réaffirmé la volonté du gouvernement ghanéen d’approfondir les relations avec l’Italie, sur la base du respect mutuel et d’un engagement commun en faveur du développement durable.