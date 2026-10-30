Italia-Senegal: incontro in Senato per nuove opportunità di cooperazione

AGI - Rafforzare la cooperazione tra Italia e Senegal attraverso progetti di formazione professionale, inclusione sociale e sostegno all'imprenditorialità, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alle persone più vulnerabili. Sono questi i principali temi affrontati al Senato della Repubblica italiano, dove una delegazione senegalese è stata ricevuta dai senatori di Fratelli d'Italia Maria Nocco e Filippo Melchiorre.
L'incontro fa seguito ai primi contatti avvenuti nei giorni scorsi in Puglia, in occasione della Fiera dell'Agricoltura di Sammichele di Bari, e si inserisce in un percorso di collaborazione volto a individuare iniziative capaci di rispondere alle esigenze di sviluppo economico e sociale del Paese africano.
Rafforzamento delle competenze professionali
Tra le priorità emerse dal confronto figurano il rafforzamento delle competenze professionali, l'accesso alle opportunità economiche, il miglioramento delle condizioni di inclusione e l'attenzione ai bisogni sanitari e sociali delle comunità. Particolare interesse è stato rivolto alle potenzialità del modello cooperativo italiano, ai percorsi di formazione e agli strumenti di microfinanza per favorire la nascita e il consolidamento di piccole attività imprenditoriali, anche nel settore agroalimentare.
"La formazione è uno degli strumenti più importanti per creare opportunità di lavoro"
"La formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti per creare opportunità di lavoro, autonomia economica e crescita sociale - dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Maria Nocco -. Dal confronto con i rappresentanti senegalesi emerge la volontà di sviluppare collaborazioni che possano tradursi in progetti concreti, valorizzando le competenze e le esperienze maturate in Italia, soprattutto nel mondo della cooperazione e della formazione professionale.
L'obiettivo è contribuire a costruire percorsi capaci di generare sviluppo e offrire nuove prospettive alle comunità locali". La delegazione era guidata da Ndèye Ndeguéne Sow, segretaria generale del ministero senegalese della Microfinanza e dell'Economia sociale e solidale, accompagnata da Néné Cissé, consigliera tecnica del ministero, e Djimpa Bassène, coordinatore nazionale della Plasepri, piattaforma dedicata al sostegno del settore privato e alla valorizzazione della diaspora senegalese. Presente anche Arame Diop, rappresentante del settore della formazione professionale. Al confronto hanno partecipato inoltre Marilena Pastore, presidente della Cooperativa sociale Aliante di Bari, e la vicepresidente Lucia Noviello, impegnate nello sviluppo di iniziative di cooperazione tra le due realtà. Nei giorni scorsi, proprio in Puglia, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero senegalese e la cooperativa Aliante, dedicato alla formazione, al sostegno dell'imprenditorialità femminile e all'inclusione delle persone con disabilità.
"Forte domanda di competenze e strumenti per affrontare importanti sfide economiche e sociali"
"La cooperazione internazionale può produrre risultati significativi quando parte dall'ascolto dei bisogni reali e mette in relazione istituzioni, imprese e realtà del terzo settore - aggiunge il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente commissione Finanze e Tesoro -.
Il Senegal esprime una forte domanda di competenze e strumenti per affrontare importanti sfide economiche e sociali. Occorre lavorare affinché queste occasioni di confronto possano favorire collaborazioni durature, soprattutto nei settori della formazione, dell'inclusione e dell'autonomia economica. Sono ambiti nei quali le esperienze italiane possono offrire un contributo concreto, nel rispetto delle priorità individuate dai partner senegalesi".
L'incontro ha rappresentato un'ulteriore occasione di confronto sulle prospettive di cooperazione tra i due Paesi, con l'obiettivo di dare continuità ai rapporti avviati in Puglia e valutare nuove opportunità di collaborazione tra istituzioni, organismi formativi e realtà dell'economia sociale.