Italie-Sénégal: rencontre au Sénat pour de nouvelles opportunités de coopération

AGI - Renforcer la coopération entre l'Italie et le Sénégal à travers des projets de formation professionnelle, d'inclusion sociale et de soutien à l'entrepreneuriat, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes les plus vulnérables. Tels sont les principaux thèmes abordés au Sénat italien, où une délégation sénégalaise a été reçue par les sénateurs du parti *Fratelli d'Italia*, Maria Nocco et Filippo Melchiorre.
Cette rencontre fait suite aux premiers échanges ayant eu lieu ces derniers jours dans les Pouilles, à l'occasion de la Foire agricole de Sammichele di Bari ; elle s'inscrit dans une démarche de collaboration visant à identifier des initiatives capables de répondre aux besoins de développement économique et social du pays africain.
Renforcer les compétences professionnelles
Parmi les priorités qui ont émergé des discussions figurent le renforcement des compétences professionnelles, l'accès aux opportunités économiques, l'amélioration des conditions d'inclusion, ainsi que la prise en compte des besoins sanitaires et sociaux des communautés. Un intérêt particulier a été porté au potentiel du modèle coopératif italien, aux parcours de formation et aux outils de microfinance, afin de favoriser la création et la consolidation de petites entreprises, notamment dans le secteur agroalimentaire.
"Volonté de développer des collaborations qui puissent se traduire par des projets concrets"
« La formation constitue l'un des leviers les plus importants pour créer des opportunités d'emploi, favoriser l'autonomie économique et stimuler le progrès social », déclare la sénatrice de *Fratelli d'Italia*, Maria Nocco. « Les échanges avec les représentants sénégalais révèlent une volonté de développer des collaborations qui puissent se traduire par des projets concrets, en valorisant les compétences et les expériences acquises en Italie, en particulier dans les domaines de la coopération et de la formation professionnelle.
L'objectif est de contribuer à bâtir des parcours générateurs de développement, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux communautés locales. »
La délégation était conduite par Ndèye Ndeguéne Sow, secrétaire générale du ministère sénégalais de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, accompagnée de Néné Cissé, conseillère technique au sein du ministère, et de Djimpa Bassène, coordinateur national de la Plasepri, une plateforme dédiée au soutien du secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise. Arame Diop, représentante du secteur de la formation professionnelle, était également présente. Ont aussi pris part aux échanges Marilena Pastore, présidente de la coopérative sociale Aliante de Bari, et sa vice-présidente, Lucia Noviello, toutes deux engagées dans le développement d'initiatives de coopération entre les deux entités.
Protocole signé dans les Pouilles
Récemment, dans les Pouilles, un protocole d'accord a été signé entre le ministère sénégalais et la coopérative Aliante, portant sur la formation, le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion des personnes en situation de handicap.
« La coopération internationale peut produire des résultats significatifs lorsqu'elle repose sur l'écoute des besoins réels et qu'elle met en relation des institutions, des entreprises et des acteurs du tiers secteur », souligne le sénateur de Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vice-président de la commission des Finances et du Trésor.
"Le Sénégal exprime une forte demande en compétences"
« Le Sénégal exprime une forte demande en compétences et en outils pour relever des défis économiques et sociaux majeurs. Il convient de veiller à ce que ces échanges favorisent des collaborations durables, notamment dans les domaines de la formation, de l'inclusion et de l'autonomie économique. Ce sont des secteurs où l'expérience italienne peut apporter une contribution concrète, dans le respect des priorités définies par les partenaires sénégalais. »
Cette rencontre a constitué une nouvelle occasion d'échanger sur les perspectives de coopération entre les deux pays, avec pour objectif de pérenniser les relations amorcées dans les Pouilles et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre institutions, organismes de formation et acteurs de l'économie sociale.