Roma celebra Thomas Sankara: un monumento dedicato al leader del Burkina Faso

AGI - Il 24 ottobre è stato inaugurato a Roma un monumento a Thomas Sankara, primo presidente del Burkina Faso assassinato nel 1987. Il monumento sorgerà nel parco già intitolato dal settembre 2025 all'ex presidente burkinabé.
Realizzato dall'artista Hamed Sékou Ouattara e donato da Madi Sakandé, il monumento è un prisma d'acciaio alto due metri. La sua inaugurazione è stata presieduta dal Ministro della Cultura del Burkina Faso, Gilbert Ouédraogo.
Per le autorità comunali di Roma, questa iniziativa mira a rafforzare i legami tra l'Italia e il Burkina Faso e a promuovere il dialogo tra i popoli, nello spirito dei valori promossi da Tommaso Sankara.
L'inaugurazione è avvenuta nell'ambito delle “Giornate di omaggio e celebrazione del Presidente Thomas Sankara”, un importante appuntamento politico e culturale promosso dal Governo del Burkina Faso per rendere onore alla memoria e all’eredità politica dello storico leader panafricano. L’evento si è svolto dal 23 al 25 ottobre sotto l’alto patrocinio del Ministero della Comunicazione, della Cultura, delle Arti e del Turismo del Burkina Faso, e ha visto la partecipazione attiva dell’Ambasciatrice del Burkina Faso a Roma, Cyrille Ganou-Badolo.
A Roma una tre giorni di incontri, riflessioni e condivisione
Più che una semplice commemorazione, la tre giorni romana si è proposta come un vero e proprio spazio di incontro, riflessione e condivisione aperto alla comunità burkinabé in Italia, alla diaspora africana e a tutti i cittadini e sostenitori dei valori di giustizia sociale e sovranità dei popoli. Il ricco programma di attività ha riguardato i partecipanti attraverso un percorso che ha intrecciato approfondimento politico, arte e memoria storica.
Durante l’evento si sono alternate conferenze e dibattiti dedicati alla visione rivoluzionaria di Sankara, affiancati da proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche e vernissage.
Un momento di forte impatto simbolico è stato il lancio internazionale della campagna di raccolta fondi “Il mio mattone per Sankara” (Ma brique pour Sankara).