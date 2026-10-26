Rome rend hommage à Thomas Sankara: un monument dédié au leader du Burkina Faso

AGI - Le 24 octobre un monument en l'honneur de Thomas Sankara, premier président du Burkina Faso assassiné en 1987, a été inauguré à Rome. Le monument est érigé dans un parc qui porte déjà, depuis septembre 2025, le nom de l'ancien président burkinabè.
Réalisé par l'artiste Hamed Sékou Ouattara et offert par Madi Sakandé, ce monument se présente sous la forme d'un prisme en acier haut de deux mètres. Son inauguration a été présidée par le ministre de la Culture du Burkina Faso, Gilbert Ouédraogo.
Pour les autorités municipales de Rome, cette initiative vise à renforcer les liens entre l'Italie et le Burkina Faso et à favoriser le dialogue entre les peuples, dans l'esprit des valeurs prônées par Thomas Sankara.
L'inauguration s'est inscrite dans le cadre des « Journées d'hommage et de célébration du président Thomas Sankara », un événement politique et culturel majeur promu par le gouvernement du Burkina Faso pour honorer la mémoire et l'héritage politique de ce dirigeant panafricain historique.
L'événement s'est déroulé du 23 au 25 octobre sous le haut patronage du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, avec la participation active de l'ambassadrice du Burkina Faso à Rome, Cyrille Ganou-Badolo.
À Rome une trois jours de rencontres, reflexion et partage
Bien plus qu'une simple commémoration, ces trois jours à Rome ont constitué un véritable espace de rencontre, de réflexion et de partage, ouvert à la communauté burkinabè en Italie, à la diaspora africaine, ainsi qu'à tous les citoyens et défenseurs des valeurs de justice sociale et de souveraineté des peuples.
Le riche programme d'activités a proposé aux participants un parcours mêlant analyse politique, art et mémoire historique.
L’événement a été ponctué de conférences et de débats consacrés à la vision révolutionnaire de Sankara, accompagnés de projections cinématographiques, d’expositions photographiques et de vernissages. Un moment à forte portée symbolique a été le lancement international de la campagne de collecte de fonds « Ma brique pour Sankara ».