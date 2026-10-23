Sud Sudan, l'impegno italiano per l'inclusione dei disabili

AGI - Rafforzare l’inclusione sociale e promuovere i diritti delle persone con disabilità in Sud Sudan. È questo l’obiettivo della conferenza internazionale “Advancing Disability Inclusion in South Sudan”, svolta nella capitale Giuba il 20 e 21 ottobre. La conferenza è stata organizzata dalla sede di Addis Abeba dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e ha riunito per due giorni centinaia di rappresentanti delle istituzioni e della società civile sud sudanese.
Carpintieri incontra i ministri di Giuba
L'appuntamento è stato aperto dall’incaricato d’affari ad interim italiano, consigliere Luca Carpintieri, il quale durante la missione a Giuba ha incontrato il ministro della Salute, Dak Duop Bichiok, e i ministri di Stato per gli Affari sociali, Adeng Andrew Leek, e per la Sanità, Rina Vincent.
Il centro Usratuna
Carpintieri ha anche visitato il centro Usratuna, uno dei principali poli di riabilitazione e assistenza medica del Paese per bambini con disabilità, gestito dalla Osc italiana Ovci e dalle suore della congregazione “Piccole Apostole della Carità”. L'assistenza diplomatica e consolare italiana per il Sudan del Sud è di competenza dell'ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.