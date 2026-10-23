Soudan du Sud, engagement italien pour les personnes handicapees

AGI - Renforcer l’inclusion sociale et promouvoir les droits des personnes handicapées au Soudan du Sud : tel est l’objectif de la conférence internationale « Advancing Disability Inclusion in South Sudan », qui s’est tenue dans la capitale, Juba, les 20 et 21 octobre. Organisée par le bureau d’Addis-Abeba de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), la conférence a réuni pendant deux jours des centaines de représentants des institutions et de la société civile sud-soudanaises. La rencontre a été ouverte par le chargé d’affaires italien par intérim, le conseiller Luca Carpintieri.
Carpintieri a recontré les ministres
Au cours de sa mission à Juba, celui-ci a rencontré le ministre de la Santé, Dak Duop Bichiok, ainsi que les ministres d’État chargés des Affaires sociales, Adeng Andrew Leek, et de la Santé, Rina Vincent.
Le centre Usratuna
Luca Carpintieri a également visité le centre Usratuna, l’un des principaux établissements du pays spécialisés dans la rééducation et les soins médicaux destinés aux enfants handicapés.
Le centre est géré par l’organisation italienne de la société civile OVCI et les religieuses de la congrégation des Petites Apôtres de la Charité. L’assistance diplomatique et consulaire italienne au Soudan du Sud relève de la compétence de l’ambassade d’Italie à Addis-Abeba.