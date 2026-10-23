Mozambico, l'Italia rafforza la diplomazia economica

AGI - Il Mozambico e l’Italia rafforzano il dialogo sulle opportunità di investimento e cooperazione economica con un’iniziativa che si propone di favorire nuove partnership capaci di contribuire allo sviluppo delle province del Paese. Lunedì 20 ottobre l’ambasciatore italiano in Mozambico, Gabriele Annis, ha incontrato il governatore della provincia di Inhambane, Francisco Pagula. Al centro del colloquio, le prospettive di collaborazione in alcuni settori strategici, in particolare il turismo e l’agricoltura, comparti con potenzialità per attrarre investimenti, stimolare l’economia locale e creare nuove opportunità di crescita.
Consolidare i rapporti
L’incontro rientra negli sforzi per consolidare i rapporti tra Mozambico e Italia: attraverso il dialogo con le istituzioni locali e il contatto con investitori e operatori economici, l’ambasciatore Annis punta a individuare occasioni di collaborazione e a favorire le condizioni necessarie per realizzare progetti con ricadute concrete sul territorio.
Il governatore invita l'ambasciatore alla Conferenza sul Turismo
Durante il colloquio, il governatore Francisco Pagula ha invitato l’ambasciatore italiano a partecipare alla Conferenza sul turismo, un appuntamento che potrebbe rappresentare un’occasione per approfondire i rapporti tra gli operatori del settore, presentare le potenzialità turistiche di Inhambane e attirare l’interesse di partner internazionali. Il turismo costituisce infatti uno degli ambiti sui quali la provincia intende puntare per rafforzare la propria economia.
Anche l’agricoltura rappresenta un settore rilevante, nel quale nuovi investimenti e collaborazioni potrebbero contribuire alla valorizzazione delle risorse locali e allo sviluppo delle attività produttive. Nel corso della visita, Annis ha inoltre avuto modo di conoscere il Centro espositivo di Inhambane (Cexpo), infrastruttura che può sostenere la promozione di iniziative imprenditoriali, esposizioni e incontri d’affari, favorendo il collegamento tra imprese locali e potenziali partner internazionali. Per Inhambane, l’approfondimento della cooperazione nei settori turistico e agricolo potrebbe favorire la nascita di nuove partnership, sostenere le imprese e ampliare le opportunità economiche per le comunità locali.