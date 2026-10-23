Mozambique: l’Italie renforce sa diplomatie économique

AGI - Le Mozambique et l’Italie renforcent leur dialogue sur les opportunités d’investissement et de coopération économique, à travers une initiative visant à favoriser de nouveaux partenariats susceptibles de contribuer au développement des provinces du pays. Le lundi 20 octobre, l’ambassadeur d’Italie au Mozambique, Gabriele Annis, a rencontré le gouverneur de la province d’Inhambane, Francisco Pagula. Les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques, notamment le tourisme et l’agriculture — des domaines qui présentent un fort potentiel pour attirer des investissements, stimuler l’économie locale et créer de nouvelles opportunités de croissance.
Consolider les relations
Cette rencontre s’inscrit dans une démarche globale visant à consolider les relations entre le Mozambique et l’Italie : par le dialogue avec les institutions locales et les contacts avec des investisseurs et des opérateurs économiques, l’ambassadeur Annis cherche à identifier des pistes de collaboration et à réunir les conditions nécessaires à la réalisation de projets ayant des retombées concrètes sur le territoire.
Le gouverneur a invité l’ambassadeur à la Conférence sur le tourisme
Au cours de l’entretien, le gouverneur Francisco Pagula a invité l’ambassadeur d’Italie à participer à la Conférence sur le tourisme. Cet événement pourrait constituer une occasion privilégiée pour approfondir les liens entre les acteurs du secteur, présenter les atouts touristiques d’Inhambane et susciter l’intérêt de partenaires internationaux. Le tourisme est, en effet, l’un des leviers sur lesquels la province entend s’appuyer pour renforcer son économie. L’agriculture constitue également un secteur clé, où de nouveaux investissements et collaborations pourraient contribuer à la valorisation des ressources locales et au développement des activités productives.
Centre d'exposition d'Inhambane
Durant sa visite, M. Annis a par ailleurs découvert le Centre d’exposition d’Inhambane (Cexpo), une infrastructure qui peut soutenir la promotion d’initiatives entrepreneuriales, l’organisation d’expositions et la tenue de rencontres d’affaires, facilitant ainsi la mise en relation entre les entreprises locales et des partenaires internationaux potentiels.
Pour Inhambane, l’approfondissement de la coopération dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture pourrait favoriser la création de nouveaux partenariats, soutenir les entreprises et élargir les opportunités économiques pour les communautés locales.