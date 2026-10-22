Senegal-Italia, nuove opportunità per le imprese toscane

AGI - Una presentazione dedicata alle opportunità di business in Senegal ha riunito, il 19 ottobre a Firenze, rappresentanti istituzionali, imprenditori e professionisti toscani per discutere le prospettive di cooperazione con Dakar.
L'incontro, organizzato dall'associazione Ciao Africa in collaborazione con Confindustria Toscana Centro e Costa, ha avuto l'obiettivo di illustrare agli industriali toscani le possibilità di investimento e sviluppo commerciale sul mercato senegalese.
Il Senegal porta d'accesso all'Africa occidentale
Il confronto ha evidenziato il crescente interesse delle imprese italiane per il Senegal, considerato un punto d'accesso strategico verso i mercati dell'Africa occidentale.
Questa posizione offre prospettive in diversi settori, tra cui infrastrutture, ingegneria, gestione delle risorse idriche, logistica e servizi alle imprese.
All'incontro hanno preso parte Niccolò Tendi, presidente di Ciao Africa, e diverse personalità del mondo diplomatico ed economico, tra cui l'ambasciatore del Senegal in Italia, Ngor Ndiaye, e il vicepresidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, Stefano Gabbrielli.
Le esperienze delle imprese già attive sul mercato
Diversi imprenditori hanno condiviso le proprie esperienze e la conoscenza del mercato senegalese.
Tra questi Marco Vanzini, direttore generale di Scova Impianti, azienda specializzata in impianti e attrezzature per la gestione dell'acqua, Nello Tafuro, presidente della cooperativa di ingegneri e architetti Cairepro, e Antonio Armaroli, direttore generale della filiale senegalese Caire Africa.
Tra i relatori anche Massimo Dal Pozzo, direttore generale di Sodimax, impresa attiva nel settore della logistica.
La partecipazione di queste aziende ha permesso di illustrare concretamente le caratteristiche del contesto locale e di presentare esperienze dirette di insediamento e attività in Senegal.
Partnership locali decisive per il successo
Al di là delle prospettive economiche, le testimonianze hanno messo in luce le condizioni necessarie per il successo delle imprese straniere sul mercato senegalese.
La conoscenza del contesto economico e normativo, la capacità di affrontare i vincoli operativi e la costruzione di relazioni professionali durature rappresentano alcuni dei principali fattori individuati.
I relatori hanno insistito soprattutto sull'importanza di instaurare partnership con attori locali affidabili.
Per le aziende italiane che intendono insediarsi o sviluppare le proprie attività in Senegal, queste collaborazioni possono facilitare la comprensione del mercato, l'individuazione delle esigenze e la realizzazione concreta dei progetti.
Adattarsi al mercato e costruire rapporti di fiducia
L'attrattiva di un mercato non dipende soltanto dalle opportunità che offre, ma anche dalla capacità degli investitori di adattarsi alle realtà locali e costruire rapporti di fiducia con i propri partner.
In quest'ottica, Ciao Africa intende fungere da intermediario tra le imprese italiane e gli operatori economici senegalesi.
L'associazione punta a facilitare il dialogo istituzionale, favorire l'incontro tra potenziali partner e sostenere lo sviluppo di collaborazioni industriali e commerciali.
Dalle relazioni alle iniziative concrete
L'obiettivo è ora andare oltre la fase del semplice confronto per arrivare a iniziative concrete, capaci di stimolare gli investimenti e rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Senegal.
Gli organizzatori hanno espresso apprezzamento per la collaborazione di Confindustria Toscana Centro e Costa, per la partecipazione dell'ambasciatore del Senegal in Italia, per i contributi dei relatori e per l'interesse mostrato dagli imprenditori presenti.