Sénégal-Italie: les entreprises toscanes à la recherche d’opportunités

AGI - Une présentation consacrée aux opportunités d’affaires au Sénégal a réuni, le 19 octobre dernier à Florence, des représentants institutionnels, des entrepreneurs et des professionnels toscans afin d’examiner les perspectives de coopération avec Dakar.
La rencontre, organisée par l’association "Ciao Africa" en collaboration avec Confindustria Toscana Centro e Costa, avait pour objectif de présenter aux industriels toscans les possibilités d’investissement et de développement commercial offertes par le marché sénégalais.
Le Sénégal, porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest
Les échanges ont mis en évidence l’intérêt croissant des entreprises italiennes pour le Sénégal, considéré comme une porte d’entrée stratégique vers les marchés d’Afrique de l’Ouest.
Cette position offre des perspectives dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l’ingénierie, la gestion des ressources en eau, la logistique et les services aux entreprises.
Diplomates et entreprises italiennes autour de la table
La rencontre a réuni Niccolò Tendi, président de Ciao Africa, ainsi que plusieurs personnalités du monde diplomatique et économique, parmi lesquelles l’ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye, et le vice-président de Confindustria Toscana Centro e Costa, Stefano Gabbrielli.
Plusieurs entrepreneurs ont également partagé leur expérience et leur connaissance du marché sénégalais.
Parmi eux figuraient Marco Vanzini, directeur général de Scova Impianti, entreprise spécialisée dans les installations et les équipements de gestion de l’eau, Nello Tafuro, président de la coopérative d’ingénieurs et d’architectes Cairepro, et Antonio Armaroli, directeur général de sa filiale sénégalaise, Caire Africa.
Massimo Dal Pozzo, directeur général de Sodimax, entreprise active dans le secteur de la logistique, figurait également parmi les intervenants.
La participation de ces entreprises a permis de présenter des expériences concrètes d’implantation et d’activité au Sénégal et d’apporter un éclairage direct sur les conditions du marché local.
Connaissance du terrain et partenaires locaux
Au-delà des perspectives économiques, les témoignages ont mis en lumière les conditions nécessaires à la réussite des entreprises étrangères sur le marché sénégalais.
La connaissance de l’environnement économique et réglementaire, la maîtrise des contraintes opérationnelles et l’établissement de relations professionnelles durables figurent parmi les principaux facteurs de réussite identifiés.
Les intervenants ont notamment insisté sur l’importance de nouer des partenariats avec des acteurs locaux fiables.
Pour les entreprises italiennes souhaitant s’implanter au Sénégal ou y développer leurs activités, ces collaborations peuvent faciliter la compréhension du marché, l’identification des besoins et la mise en œuvre concrète des projets.
Ciao Africa veut jouer un rôle d’intermédiaire
Dans cette perspective, Ciao Africa entend jouer un rôle d’intermédiaire entre les entreprises italiennes et les acteurs économiques sénégalais.
L’association souhaite faciliter le dialogue institutionnel, favoriser la mise en relation de partenaires potentiels et soutenir le développement de coopérations industrielles et commerciales.
L’objectif est désormais de dépasser le stade des simples échanges pour aboutir à des initiatives concrètes susceptibles de stimuler les investissements et de renforcer les relations économiques entre les deux pays.
Les organisateurs ont exprimé leur reconnaissance à Confindustria Toscana Centro e Costa pour sa collaboration, à l’ambassadeur du Sénégal en Italie pour sa participation, ainsi qu’aux intervenants pour leurs contributions et aux entrepreneurs présents pour l’intérêt manifesté.