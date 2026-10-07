Piano Mattei: dalla Calabria parte il ponte della formazione tecnologica con il Congo

AGI - La Fondazione Mask Its Academy, Istituto tecnologico superiore (Its) post-diploma con sede in Calabria, istituirà una sede permanente nella Repubblica democratica del Congo (Rdc).
Un’iniziativa d’avanguardia che punta a fare da apripista a percorsi transnazionali di formazione tecnologica superiore, supportati dal nuovo Campus residenziale di San Ferdinando (Reggio Calabria), un’infrastruttura strategica già finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), a ridosso dell’area industriale del Porto di Gioia Tauro.
Memorandum d'intesa tra la Fondazione Med-Or e il governo della Rdc
L’accordo fa seguito alla firma del memorandum d'intesa tra la Fondazione Med-Or e il governo della Rdc, avvenuta a Roma alla presenza di Marco Minniti e del ministro Therese Kayikwamba Wagner, nell’ambito del Piano Mattei. A guidare questa sinergia strategica sono i vertici della Fondazione Mask: il direttore Domenico Napoli e il presidente Domenico Vecchio.
Quest’ultimo riveste un ruolo di rilievo nello scacchiere diplomatico-industriale: oltre a guidare Confindustria Reggio Calabria, Vecchio cura ufficialmente, per Confindustria nazionale, i rapporti con la Rdc. La convergenza di questi ruoli favorisce un asse diretto tra il mondo manifatturiero italiano e le istituzioni congolesi, offrendo una sponda industriale al processo di attuazione degli obiettivi del Piano Mattei.
“Hub” italiano per i talenti provenienti dai Paesi partner del Piano Mattei
Il progetto è concepito su scala multisettoriale e multiregionale e nasce in connessione con il network degli Its regionali e nazionali, con l’obiettivo di proporsi come “hub” italiano di riferimento per i talenti provenienti dai Paesi partner del Piano Mattei. In questo quadro, la Rdc rappresenta il progetto pilota destinato a tracciare la rotta di una collaborazione fondata sulla condivisione di competenze e sull’integrazione culturale.
Il percorso è attualmente condiviso e co-progettato in stretta sinergia tra la Fondazione Mask Its Academy, gli alti consulenti del gabinetto del presidente della Rdc e l’ambasciatore del Congo in Italia, a testimonianza della forte valenza bilaterale e istituzionale dell’iniziativa.
La sinergia didattica prevede l’erogazione di corsi biennali degli Its Academy focalizzati sulle due aree tecnologiche di specializzazione della Fondazione Mask: la meccatronica e i servizi alle imprese. I percorsi integreranno una solida preparazione linguistica in italiano e una formazione teorico-digitale di base nei contesti locali, per poi prevedere fasi di specializzazione pratica avanzata e di mobilità internazionale all’interno del sistema formativo e del Campus calabrese.
Gli studenti potranno interagire con i laboratori avanzati della Fondazione
Qui gli studenti potranno interagire con i laboratori 4.0 avanzati della Fondazione, sviluppati con fondi Pnrr, e con partner industriali di primo piano. Player di spicco come Comau Academy e Medtec (Gruppo Ventura), per l’automazione e la meccatronica, con il Welding Lab e la Model Factory, insieme a Prisma Company ed Hermes Bay, per la sicurezza e la gestione aziendale nei comparti Osin (Open Source Intelligence), Cyber-Governance e Compliance, costituiscono il nucleo di eccellenza di un network in forte crescita, al quale si stanno progressivamente aggregando numerose altre realtà imprenditoriali.
Il pilastro metodologico dell’iniziativa è rappresentato dalla verticalizzazione formativa attraverso il modello Its University, nato dalla convenzione con l’Universitas Mercatorum. Questo schema assicura una continuità diretta tra l’alta specializzazione tecnica e il percorso accademico, garantendo agli studenti il riconoscimento di fino a 120 crediti formativi universitari (Cfu) per l’accesso ai corsi di laurea dell’Ateneo e rispondendo in modo mirato al fabbisogno di tecnici specializzati espresso dal mercato globale.