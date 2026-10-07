Plan Mattei: un pont pour la formation technologique avec le Congo depuis la Calabre

AGI - La Fondazione Mask ITS Academy, un institut technologique supérieur (ITS) post-diplôme basé en Calabre, va établir un siège permanent en République démocratique du Congo (RDC). Il s'agit d'une initiative avant-gardiste visant à promouvoir des parcours transnationaux de formation technologique supérieure, soutenue par le nouveau campus résidentiel de San Ferdinando (Reggio de Calabre) — une infrastructure stratégique financée par le ministère de l'Éducation et du Mérite (MIM) et située à proximité immédiate de la zone industrielle du port de Gioia Tauro.
Le protocole d'entente entre la Fondation Med-Or et le gouvernement de la RDC
Cet accord fait suite à la signature d'un protocole d'entente entre la Fondation Med-Or et le gouvernement de la RDC, officialisé à Rome en présence de Marco Minniti et de la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner, dans le cadre du Plan Mattei.
Cette synergie stratégique est pilotée par les dirigeants de la Fondazione Mask: le directeur Domenico Napoli et le président Domenico Vecchio. Ce dernier joue un rôle clé sur l'échiquier diplomatique et industriel: outre la direction de Confindustria Reggio Calabria, il est officiellement chargé, pour la confédération nationale Confindustria, des relations avec la RDC.
La convergence de ces rôles favorise un lien direct entre le monde manufacturier italien et les institutions congolaises, apportant une réponse industrielle à la mise en œuvre des objectifs du Plan Mattei.
Un projet destiné a créer un hub italien pour les talents des pays partenaires du Plan Mattei
Conçu à une échelle multisectorielle et multirégionale, ce projet s'inscrit dans un réseau régional et national avec pour objectif de devenir un « hub » italien de référence pour les talents issus des pays partenaires du Plan Mattei.
Dans ce contexte, la RDC constitue le projet pilote destiné à tracer la voie d'une collaboration fondée sur le partage de compétences et l'intégration culturelle.
Forte dimension bilatérale et institutionnelle de l'initiative
Le parcours est actuellement élaboré et co-conçu en étroite synergie entre la Fondazione Mask ITS Academy, les hauts conseillers du cabinet du Président de la RDC et l'ambassadeur du Congo en Italie, témoignant ainsi de la forte dimension bilatérale et institutionnelle de l'initiative.
Cette synergie pédagogique prévoit la mise en place de formations biennales au sein de l'ITS Academy, axées sur les deux domaines de spécialisation technologique de la Fondazione Mask : la mécatronique et les services aux entreprises. Ces cursus allient une solide préparation linguistique en italien à une formation théorique et numérique adaptée au contexte local, afin d'offrir des phases de spécialisation pratique avancée et de mobilité internationale intégrées au système de formation et au campus calabrais.
Les étudiants peuvent interagir avec les laboratoire de la Fondation
Les étudiants ont la possibilité d'interagir avec les laboratoires 4.0 de pointe de la Fondation — financés par le PNRR — ainsi qu'avec des partenaires industriels de premier plan.
Des acteurs tels que Comau Academy et Medtec (Groupe Ventura) pour l'automatisation et la mécatronique (via le Welding Lab et la Model Factory), aux côtés de Prisma Company et Hermes Bay pour la sécurité et la gestion d'entreprise (OSINT, cyber-gouvernance et conformité), constituent le noyau d'excellence d'un réseau en pleine expansion, auquel viennent progressivement s'ajouter d'autres entreprises.
Le pilier méthodologique de l'initiative repose sur une formation verticale suivant le modèle « ITS-Université », issu d'un accord avec l'Università Mercatorum. Ce schéma assure une continuité directe entre la spécialisation technique de haut niveau et le parcours universitaire, garantissant aux étudiants l'acquisition de 120 crédits universitaires (CFU) pour accéder aux cursus de licence, tout en répondant de manière ciblée aux besoins de spécialisation technique exprimés par le marché mondial.