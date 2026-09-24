Algeria: 5 aziende al Marmomac di Verona per rafforzare le esportazioni di marmo

AGI - L'Algeria partecipa alla 60ma edizione di Marmomac, il Salone internazionale dedicato al marmo e alle pietre naturali, in corso a Verona fino a oggi 25 settembre, con cinque imprese attive nella produzione e nella trasformazione del marmo e delle pietre naturali. La partecipazione algerina, organizzata sotto la supervisione del ministero del Commercio estero e della Promozione delle esportazioni, vede la presenza, oltre alle imprese, di rappresentanti dell'amministrazione e della Federazione algerina dell'industria delle pietre e dei materiali minerali.
La strategia di Algeri è di ampliare la base delle esportazioni non legate agli idrocarburi
Al padiglione algerino è presente anche il console d'Algeria a Milano. La presenza a Verona si inserisce nella strategia di Algeri per ampliare la base delle esportazioni non legate agli idrocarburi e accompagnare le imprese con potenziale esportatore verso i mercati internazionali. In particolare, la partecipazione al Marmomac offre alle aziende algerine l'opportunità di presentare le proprie capacità produttive e di trasformazione, avviare contatti commerciali e ricercare partnership con operatori internazionali.
Secondo il ministero, il comparto del marmo e delle pietre naturali riflette inoltre il progressivo cambiamento della struttura industriale algerina, con il passaggio da una maggiore dipendenza dalle importazioni per soddisfare la domanda interna allo sviluppo della produzione nazionale e delle attività di trasformazione, con l'obiettivo di accrescere il valore aggiunto dei prodotti.
Rafforzare la capacità delle imprese di sviluppare una presenza stabile sui mercati esteri
La partecipazione alla manifestazione di Verona punta quindi non solo a promuovere il prodotto algerino, ma anche a rafforzare la capacità delle imprese nazionali di inserirsi nelle catene del valore internazionali e di sviluppare una presenza stabile sui mercati esteri.
Il Marmomac, tra i principali appuntamenti internazionali specializzati nel settore del marmo e delle pietre naturali, riunisce quest'anno operatori e imprese provenienti da 54 Paesi, offrendo uno spazio per la presentazione di prodotti, lo sviluppo di rapporti commerciali, la ricerca di partnership industriali e l'esplorazione di nuovi mercati.
La partecipazione algerina a Verona si colloca nel più ampio processo di diversificazione delle esportazioni del Paese, con una crescente attenzione allo sviluppo della trasformazione industriale e all'aumento della quota di prodotti a maggiore valore aggiunto destinati ai mercati internazionali.