Algérie: 5 entreprises au Marmomac de Vérone pour renforcer les exportations de marbre

AGI - L'Algérie a participé à la 60e édition du Marmomac, le Salon international dédié au marbre et aux pierres naturelles, qui s'est tenu à Vérone jusqu'au 25 septembre, avec cinq entreprises actives dans la production et la transformation du marbre et des pierres naturelles.
La participation algérienne, organisée sous la supervision du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, compte, outre les entreprises, des représentants de l'administration et de la Fédération algérienne de l'industrie des pierres et des matériaux minéraux.
La stratégie d'Alger visant à élargir la base des exportations hors hydrocarbures
Le consul d'Algérie à Milan est également présent au pavillon algérien. La présence à Vérone s'inscrit dans la stratégie d'Alger visant à élargir la base des exportations hors hydrocarbures et à accompagner les entreprises à potentiel exportateur vers les marchés internationaux. En particulier, la participation au Marmomac offre aux entreprises algériennes l'opportunité de présenter leurs capacités de production et de transformation, de nouer des contacts commerciaux et de rechercher des partenariats avec des opérateurs internationaux.
Selon le ministère, le secteur du marbre et des pierres naturelles reflète par ailleurs l'évolution progressive de la structure industrielle algérienne, avec le passage d'une plus grande dépendance aux importations pour satisfaire la demande intérieure au développement de la production nationale et des activités de transformation, dans le but d'accroître la valeur ajoutée des produits.
Renforcer la capacité des entreprises nationales à s'inserer dans les marchés étrangers
La participation à la manifestation de Vérone vise donc non seulement à promouvoir le produit algérien, mais aussi à renforcer la capacité des entreprises nationales à s'insérer dans les chaînes de valeur internationales et à développer une présence durable sur les marchés étrangers.
Le Marmomac, l'un des principaux rendez-vous internationaux spécialisés dans le secteur du marbre et des pierres naturelles, réunit cette année des opérateurs et des entreprises issus de 54 pays, offrant un espace pour la présentation de produits, le développement de relations commerciales, la recherche de partenariats industriels et l'exploration de nouveaux marchés.
La participation algérienne à Vérone s'inscrit dans le processus plus large de diversification des exportations du pays, avec une attention croissante portée au développement de la transformation industrielle et à l'augmentation de la part de produits à plus forte valeur ajoutée destinés aux marchés internationaux.