Egitto: un treno-hotel italiano tra Il airo e Assuan per rilanciare il turismo ferroviario di lusso

AGI - L'Egitto punta ad aggiungere la ferrovia alla propria offerta turistica di alta gamma. Entro un anno dovrebbe entrare in servizio un treno di lusso progettato e realizzato in Italia, destinato a collegare Il Cairo e Assuan attraverso alcuni dei principali siti archeologici dell'Alto Egitto.
Il progetto mette insieme l'Egypt National Railway (Enr) e la società italiana Arsenale, specializzata nell'ospitalità di lusso, e si inserisce in una più ampia strategia di modernizzazione della rete ferroviaria egiziana e di maggiore apertura agli operatori privati.
Il nuovo convoglio sarà concepito come un vero e proprio "hotel su ruote"
Il nuovo convoglio sarà concepito come un vero e proprio "hotel su ruote". Costruito negli stabilimenti italiani di Arsenale, sarà composto da un massimo di quindici carrozze, con quaranta cabine e suite, oltre a "suite d'onore", per una capacità massima di ottanta passeggeri.
Tappe dedicate al patrimonio faraonico e alle principali destinazioni culturali
Il viaggio durerà tre giorni e due notti tra Il Cairo e Assuan, con tappe dedicate al patrimonio faraonico e alle principali destinazioni culturali, tra cui Luxor e la Valle dei Re. Mohamed Amer, presidente di Enr, ha indicato in circa un anno il termine previsto per l'avvio del servizio.
Il progetto arriva mentre le autorità egiziane cercano di rivedere il funzionamento della rete nazionale, tradizionalmente orientata soprattutto al trasporto di massa, introducendo maggiori partnership con il settore privato, contratti di gestione e servizi a più alto valore aggiunto.
Recenti modifiche legislative hanno ampliato la possibilità per Enr di concludere accordi con imprese egiziane e straniere.
Per Arsenale, l'Egitto è il quarto mercato internazionale
Per Arsenale, l'Egitto diventa il quarto mercato internazionale nel quale il gruppo sviluppa il proprio modello di treno-hotel di lusso, dopo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan. L'idea è trasformare tratte ferroviarie già ricche dal punto di vista culturale in esperienze turistiche integrate, nelle quali il viaggio stesso diventa parte del soggiorno.
Altri treni in Arabia Saudita e Uzbekistan
In Arabia Saudita, il gruppo italiano sta preparando un treno di dodici carrozze e 34 scompartimenti per 72 passeggeri, con avvio previsto nel terzo trimestre del 2027. Gli itinerari partiranno da Riad verso Al Qassim, Hail, Al Jouf e Qurayyat, con estensione fino ad AlUla per i percorsi più lunghi. In Uzbekistan, un altro convoglio Made in Italy dovrebbe collegare Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva, combinando l'ospitalità a bordo con la visita alle grandi città della Via della seta.
Negli Emirati, Arsenale collabora invece con Etihad Rail a un servizio di lusso destinato a coprire l'intero Paese.
Acquisizione della britannica Golden Eagle Luxury Trains
L'espansione internazionale del gruppo passa anche attraverso l'acquisizione della britannica Golden Eagle Luxury Trains, attiva sulle rotte ferroviarie a lunga percorrenza in Europa, Asia centrale, India e Vietnam.
Arsenale prevede di investire circa 15 milioni di euro in cinque anni per modernizzarne la flotta. In Egitto, l'interesse è duplice. Il progetto consente alla rete ferroviaria di sperimentare un'offerta premium senza modificare la propria funzione di trasporto pubblico e, al tempo stesso, aggiunge un nuovo tassello a un'economia turistica già fortemente costruita attorno al Nilo, ai siti archeologici e alle crociere.
Se il calendario verrà rispettato, la tratta Il Cairo-Assuan sarà uno dei primi esempi di questa nuova strategia che combina patrimonio, ferrovia e ospitalità italia