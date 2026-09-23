Égypte: un train-hôtel italien entre Le Caire et Assouan pour relancer le tourisme ferroviaire de luxe

AGI - L'Égypte veut ajouter le rail à son offre touristique haut de gamme. D'ici un an, un train de luxe conçu et construit en Italie devrait relier Le Caire à Assouan, en passant par les grands sites archéologiques de Haute-Égypte.
Le projet associe l'Egypt National Railway (ENR) à la société italienne Arsenale, spécialisée dans l'hospitalité de luxe, et s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du réseau ferroviaire égyptien et d'ouverture accrue aux opérateurs privés.
Un veritable 'Hôtel sur roues' pour quatre-vingts passagers
Le futur convoi sera conçu comme un véritable « hôtel sur roues ». Fabriqué dans les installations italiennes d'Arsenale, il comptera jusqu'à quinze voitures, quarante cabines et suites, ainsi que des suites d'honneur, pour une capacité maximale de quatre-vingts passagers.
Étapes consacrées au patrimoine pharaonique et aux grandes destinations culturelles
Le voyage doit durer trois jours et deux nuits entre Le Caire et Assouan, avec des étapes consacrées au patrimoine pharaonique et aux grandes destinations culturelles, notamment Louxor et la Vallée des Rois. Mohamed Amer, président de l'ENR, a indiqué que la mise en service était prévue dans un délai d'environ un an.
Repenser le fonctionnement du réseau national
Le projet intervient alors que les autorités égyptiennes cherchent à repenser le fonctionnement du réseau national, longtemps dominé par la logique du transport de masse, en introduisant davantage de partenariats avec le secteur privé, de contrats d'exploitation et de services à plus forte valeur ajoutée.
Des modifications législatives ont récemment élargi la capacité de l'ENR à conclure des accords avec des entreprises égyptiennes et étrangères.
Pour Arsenale, l'Égypte devient le quatrième marché international
Pour Arsenale, l'Égypte devient le quatrième marché international dans lequel le groupe développe son concept de train-hôtel de luxe, après l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Ouzbékistan.
Le modèle repose sur une idée simple : transformer des itinéraires ferroviaires déjà riches sur le plan culturel en expériences touristiques intégrées, où le trajet lui-même devient une partie du séjour.
Le groupe italien prépare trains en Arabie saoudite et en Ouzbékistan
En Arabie saoudite, le groupe italien prépare un train de douze voitures et trente-quatre compartiments, pour soixante-douze passagers, dont le lancement est prévu au troisième trimestre 2027. Les itinéraires partiront de Riyad vers Al Qassim, Hail, Al Jouf et Qurayyat, avec une extension jusqu'à AlUla pour les voyages les plus longs.
En Ouzbékistan, un autre train italien doit relier Tachkent, Samarcande, Boukhara et Khiva, en combinant séjour à bord et découverte des grandes étapes de la Route de la soie. Aux Émirats, Arsenale travaille avec Etihad Rail à un service de luxe destiné à parcourir l'ensemble du pays.
Acquisition de la compagnie britannique Golden Eagle Luxury Trains
L'expansion internationale du groupe passe aussi par l'acquisition de la compagnie britannique Golden Eagle Luxury Trains, active sur de longs itinéraires ferroviaires en Europe, en Asie centrale, en Inde et au Vietnam. Arsenale prévoit d'investir environ 15 millions d'euros sur cinq ans pour moderniser cette flotte. En Égypte, l'intérêt est double.
Le projet permet au réseau ferroviaire d'expérimenter une offre premium sans remettre en cause sa fonction de transport public, tout en ajoutant une nouvelle composante à une économie touristique largement structurée autour du Nil, des sites archéologiques et des croisières.
Si le calendrier est respecté, la liaison Le Caire-Assouan deviendra l'un des premiers exemples de cette nouvelle stratégie mêlant patrimoine, rail et hospitalité italienne.