Zimbabwe: l'Italia lancia un progetto a sostegno alle tecnologie agroalimentari

AGI - Dal 16 al 18 settembre l'ambasciata d'Italia in Zimbabwe, con l'assistenza dell'Agenzia Ice di Johannesburg, ha organizzato ad Harare un business forum nel settore agroalimentare con la partecipazione di un gruppo di aziende italiane specializzate che hanno presentato il progetto "Italian Agrifood Technology for Africa".
Delegazione di rappresentanti di sette imprese italiane
La delegazione, giunta dal Mozambico e guidata dal presidente di Agrifood Consulting Renzo Piraccini, includeva i rappresentanti di sette realtà italiane: Unitec, Greenexta, Arete, Fc Engineering, Tropical Food Machinery, Cibus Tec e Tuttofood.
La missione imprenditoriale, la prima nel Paese dopo alcuni anni, si è svolta in stretta collaborazione con i locali ministeri dell'Agricoltura e dell'Industria e la Confederation of Zimbabwe Industries (Czi). Presenti anche le principali associazioni di categoria, tra cui Zimbabwe Investment and Development Agency (Zida), Zimbtrade, Horticultural Development Council (Hdc) e Agricultural Rural Development Authority (Arda).
Dopo un primo incontro il 16 settembre con vari attori locali, tra cui il ministro delle Terre e dello Sviluppo rurale, l'amministratrice delegata di Czi e il Rappresentante locale della Fao, il giorno successivo gli imprenditori italiani, alla presenza dei rappresentanti del governo e delle associazioni del settore, hanno illustrato i propri prodotti e tecnologie ai numerosi operatori economici locali presenti.
Incontri in formato B2B a cui hanno partecipato oltre 40 rappresentanti di aziende locali
Hanno fatto seguito specifici incontri in formato B2B, ai quali hanno partecipato oltre 40 rappresentanti di aziende locali. Nel corso delle riunioni è stata anche esaminata la possibilità di sviluppare progetti pilota nel settore della produzione e trasformazione del pomodoro. A tal riguardo, Piraccini ha evidenziato le "interessanti e concrete opportunità" che si schiudono nella regione dell'Africa australe, e specialmente in Zimbabwe, con possibilità di virtuose forme di collaborazione nell'intero comparto e di benefici per entrambe le parti.
La giornata del 18 è stata interamente dedicata alle visite sul campo. Gli imprenditori italiani sono stati ospitati dalle rispettive controparti per conoscere le loro strutture aziendali e agricole, con l’obiettivo di approfondire i potenziali ambiti di cooperazione e sviluppare iniziative congiunte.
Al termine della missione, l'ambasciatore italiano Giuseppe Giacalone ha sottolineato i punti di forza dell'iniziativa, che ha ricevuto particolare attenzione da parte delle autorità e dei media locali. "Questo business forum ha costituito un importante momento di confronto tra i diversi attori coinvolti, permettendo di approfondire i rapporti commerciali e stimolando concrete opportunità di collaborazione tra Italia e Zimbabwe", ha commentato Giacalone, aggiungendo che si è trattato di "un'utile occasione per presentare tecniche e progetti innovativi in campo agricolo, capaci di migliorare le modalità di coltivazione e aumentare la produzione locale, cogliendo anche il trend positivo dell'economia zimbabwese".