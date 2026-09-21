Zimbabwe: l'Italie lance un projet de soutien aux technologies agroalimentaires

AGI - Du 16 au 18 septembre, l'ambassade d'Italie au Zimbabwe, avec l'assistance de l'agence ICE de Johannesburg, a organisé à Harare un forum d'affaires dans le secteur agroalimentaire. L'événement a vu la participation d'un groupe d'entreprises italiennes spécialisées venues présenter le projet « Italian Agrifood Technology for Africa ».
Délégation de sept entreprises italiennes
La délégation, arrivée du Mozambique et conduite par le président d'Agrifood Consulting, Renzo Piraccini, comprenait des représentants de sept entreprises italiennes : Unitec, Greenexta, Arete, Fc Engineering, Tropical Food Machinery, Cibus Tec et Tuttofood.
Cette mission d'affaires — la première dans le pays depuis plusieurs années — s'est déroulée en étroite collaboration avec les ministères locaux de l'Agriculture et de l'Industrie ainsi qu'avec la Confederation of Zimbabwe Industries (CZI). Les principales associations professionnelles étaient également présentes, notamment la Zimbabwe Investment and Development Agency (ZIDA), ZimTrade, le Horticultural Development Council (HDC) et l'Agricultural Rural Development Authority (ARDA).
Après une première rencontre le 16 septembre avec divers acteurs locaux — dont le ministre des Terres et du Développement rural, la directrice générale de la CZI et le représentant local de la FAO — les entrepreneurs italiens ont présenté, le lendemain, leurs produits et technologies aux nombreux opérateurs économiques locaux présents, en présence de représentants du gouvernement et d'associations du secteur.
Rencontres B2B avec 40 représentants d'entreprises locales
Des rencontres B2B spécifiques ont suivi, auxquelles ont pris part plus de 40 représentants d'entreprises locales. Au cours de ces échanges, la possibilité de développer des projets pilotes dans le secteur de la production et de la transformation de la tomate a également été examinée. À cet égard, M. Piraccini a souligné les « opportunités intéressantes et concrètes » qui s'ouvrent dans la région de l'Afrique australe, et tout particulièrement au Zimbabwe, offrant des perspectives de collaborations fructueuses pour l'ensemble de la filière et des avantages mutuels.
La journée du 18 a été entièrement consacrée à des visites sur le terrain. Les entrepreneurs italiens ont été accueillis par leurs homologues pour découvrir leurs structures d'entreprise et agricoles, dans le but d'approfondir les domaines de coopération potentiels et de développer des initiatives conjointes. À l'issue de la mission, l'ambassadeur d'Italie, Giuseppe Giacalone, a souligné les points forts de cette initiative, qui a suscité un intérêt particulier de la part des autorités et des médias locaux.
Stimuler des opportunités concrètes de collaboration entre l'Italie et le Zimbabwe
« Ce forum d'affaires a constitué un moment d'échange important entre les différents acteurs impliqués, permettant d'approfondir les relations commerciales et de stimuler des opportunités concrètes de collaboration entre l'Italie et le Zimbabwe », a commenté M. Giacalone, ajoutant qu'il s'agissait d'« une occasion utile de présenter des techniques et des projets innovants dans le secteur agricole, susceptibles d'améliorer les méthodes de culture et d'accroître la production locale, tout en tirant parti de la dynamique positive de l'économie zimbabwéenne ».