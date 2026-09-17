Un programma universitario sull'energia sostenibile offre 25 posti ai professionisti della regione Mena

AGI - Venticinque professionisti del settore energetico della regione Mena (Middle East and North Africa) potranno partecipare a un programma esecutivo della Luiss Guido Carli dedicato alla regolamentazione, all’economia e alla transizione verso sistemi energetici sostenibili nel Mediterraneo.
Il percorso, rivolto anche a rappresentanti di istituzioni pubbliche, università ed enti privati, è promosso dall’Arab-Mediterranean Campus (Cam) e finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca italiano. I
Il programma esecutivo è denominato “Regolamentazione energetica, economia e sistemi energetici sostenibili nel Mediterraneo e nella regione Mena”. Al centro dell’iniziativa c’è la transizione energetica, ma il percorso rappresenta anche uno strumento efficace per costruire una rete stabile di formazione e cooperazione tra il sistema universitario italiano e quello dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.
Formazione online poi due settimane intensive in Italia
Il programma prevede una prima fase di formazione online, per 24 ore complessive, seguita da due settimane intensive in Italia, per altre 50 ore. Le attività in presenza si svolgeranno alla Luiss Guido Carli di Roma dal 2 all'8 novembre e all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 9 al 14 novembre. L’obiettivo è anche quello di combinare formazione a distanza, attività accademiche in Italia e momenti di incontro con istituzioni e realtà del territorio.
Il Cam è un progetto accademico coordinato dalla Luiss e sviluppato insieme ad altre 11 università italiane e a numerose istituzioni della regione Mena. La rete coinvolge complessivamente 18 Paesi dell’area e nasce con l’obiettivo di favorire lo scambio di competenze, conoscenze e opportunità, rafforzando i legami accademici, economici e professionali tra Italia e mondo arabo.
Il progetto è sostenuto anche dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci). La struttura del Cam comprende due principali percorsi: il programma internazionale d’onore (International Honor), rivolto agli studenti universitari dell’area Mena, e il programma esecutivo internazionale (Internazional Executive), destinato invece a professionisti, funzionari pubblici e operatori di enti, istituzioni e imprese.
A questi si affiancano seminari,forum, workshop e iniziative di networking organizzati in Italia e nei Paesi arabi, con l’obiettivo di favorire la nascita di collaborazioni e progetti comuni. La scelta del settore energetico porta al centro del progetto uno dei dossier sui quali si concentra una parte crescente della cooperazione euro-mediterranea: transizione verso sistemi più sostenibili, regolamentazione dei mercati, sostenibilità economica e sviluppo di nuove competenze necessarie alla trasformazione dei sistemi energetici.
Confronto diretto con istituzioni e organizzazioni coinvolte nelle relazioni Europa-Paesi Mena
Il programma esecutivo prevede momenti di confronto diretto con istituzioni e organizzazioni coinvolte nelle relazioni tra Europa e Paesi Mena. Durante le due settimane in presenza sono previste anche visite istituzionali e incontri con realtà impegnate nel dialogo euro-mediterraneo, tra cui ministeri, centri di ricerca, organizzazioni internazionali e imprese.
Per il Cam, questo elemento serve a collegare la formazione accademica con i contesti nei quali vengono elaborate politiche pubbliche e sviluppati progetti economici e industriali. Le candidature per il programma esecutivo devono essere presentate esclusivamente online entro la mezzanotte del 28 settembre 2026.
Per i 25 partecipanti selezionati è prevista una copertura integrale dei costi del programma, compresi iscrizione e accesso alle attività formative, oltre alle spese di viaggio da e verso il Paese di origine e all'alloggio durante le due settimane in Italia. È richiesta almeno una laurea triennale in un ambito pertinente, una conoscenza dell'inglese pari almeno al livello B2 e una comprovata attività professionale nel settore oggetto del corso.