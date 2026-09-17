Un programme universitaire consacré à l’énergie durable propose 25 places aux professionnels de la région MENA

AGI - Vingt-cinq professionnels du secteur de l’énergie de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) pourront participer à un programme exécutif de la Luiss Guido Carli consacré à la réglementation, à l’économie et à la transition vers des systèmes énergétiques durables en Méditerranée.
Le programme, qui s’adresse également aux représentants d’institutions publiques, d’universités et d’organismes privés, est promu par l’Arab-Mediterranean Campus (Cam) et financé par le ministère italien de l’Université et de la Recherche. Le programme exécutif est intitulé «Réglementation énergétique, économie et systèmes énergétiques durables en Méditerranée et dans la région Mena».
Un phase de formation et deux semaines intensives en Italie
Au cœur de l’initiative se trouve la transition énergétique, mais le programme constitue également un outil efficace pour établir un réseau stable de formation et de coopération entre le système universitaire italien et ceux des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le programme prévoit une première phase de formation en ligne, pour un total de 24 heures, suivie de deux semaines intensives en Italie, pour 50 heures supplémentaires.
Les activités en présentiel se dérouleront à la Luiss Guido Carli de Rome du 2 au 8 novembre et à l’Université des études de Bari Aldo Moro du 9 au 14 novembre. L’objectif est également de combiner formation à distance, activités académiques en Italie et rencontres avec des institutions et des acteurs locaux.
Le Cam est un projet académique coordonné par la Luiss et développé avec 11 autres universités italiennes ainsi qu’avec de nombreuses institutions de la région Mena. Le réseau couvre au total 18 pays de la région et a été créé dans le but de favoriser l’échange de compétences, de connaissances et d’opportunités, en renforçant les liens académiques, économiques et professionnels entre l’Italie et le monde arabe.
Le projet bénéficie également du soutien du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci). La structure du Cam comprend deux principaux parcours : le programme international d’honneur (International Honor), destiné aux étudiants universitaires de la région Mena, et le programme exécutif international (International Executive), destiné quant à lui aux professionnels, aux fonctionnaires et aux représentants d’organismes, d’institutions et d’entreprises.
Sur le secteur énergétique se concentre une part croissante de la coopération euro-méditerranéenne
À ces deux parcours s’ajoutent des séminaires, forums, ateliers et initiatives de mise en réseau organisés en Italie et dans les pays arabes, afin de favoriser la création de collaborations et de projets communs. Le choix du secteur énergétique place au centre du projet l’un des dossiers sur lesquels se concentre une part croissante de la coopération euro-méditerranéenne : la transition vers des systèmes plus durables, la réglementation des marchés, la viabilité économique et le développement de nouvelles compétences nécessaires à la transformation des systèmes énergétiques.
Le programme exécutif prévoit des échanges directs avec les institutions et organisations impliquées dans les relations entre l’Europe et les pays de la région Mena. Au cours des deux semaines en présentiel, des visites institutionnelles et des rencontres avec des acteurs engagés dans le dialogue euro-méditerranéen sont également prévues, notamment des ministères, des centres de recherche, des organisations internationales et des entreprises.
Prise en charge intégrale des coûts du programme
Pour le Cam, cet élément vise à établir un lien entre la formation académique et les contextes dans lesquels sont élaborées les politiques publiques et développés les projets économiques et industriels. Les candidatures au programme exécutif doivent être déposées exclusivement en ligne avant minuit le 28 septembre 2026. Pour les 25 participants sélectionnés, une prise en charge intégrale des coûts du programme est prévue, comprenant les frais d’inscription et l’accès aux activités de formation, ainsi que les frais de voyage aller-retour depuis le pays d’origine et l’hébergement pendant les deux semaines en Italie.
Les candidats doivent être titulaires d’au moins une licence dans un domaine pertinent, avoir une connaissance de l’anglais correspondant au minimum au niveau B2 et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur faisant l’objet de la formation.