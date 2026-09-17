Mozambico-Italia: nuove opportunità di collaborazione nel settore agroalimentare

AGI - Si è tenuto a Maputo il Forum Mozambico-Italia dedicato al settore agroalimentare e all’agribusiness, organizzato dall’Ambasciata d’Italia, dall’Ufficio ICE di Maputo e dalla Camera di Commercio Mozambico-Italia, e promosso dalla rete Agrifood Africa, coordinata da Renzo Pieraccini.
La missione ha riunito in Mozambico i rappresentanti delle fiere Tutto Food e Cibus Tec, insieme ai delegati di alcune delle imprese aderenti alla rete, Grenexta e Unitec. Agrifood Africa, che mira a promuovere lo sviluppo del settore agroalimentare nell’Africa subsahariana, ha inserito il Mozambico tra i primi Paesi in cui presentare la propria attività, con l’obiettivo di creare opportunità di networking e di collaborazione con le imprese e le istituzioni locali.
Alla prima giornata di lavori hanno preso parte il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo, Salim Vala, rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali e delle organizzazioni internazionali, dell’Agenzia mozambicana per gli investimenti (APIEX) e circa 60 stakeholder del settore agroalimentare, tra cui associazioni di categoria e imprese locali.
Ruolo prioritario dell’agricoltura nella cooperazione bilaterale tra Italia e Mozambico
Il Forum si è aperto con gli interventi istituzionali dell’Ambasciatore d’Italia a Maputo, Gabriele Annis, che – a un anno dal business forum sull’agribusiness tenutosi a Maputo alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – ha sottolineato il ruolo prioritario dell’agricoltura nella cooperazione bilaterale tra Italia e Mozambico.
Un impegno testimoniato dalle importanti iniziative previste nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, tra cui il Centro Agroalimentare di Manica (CAAM), e sostenuto dall’azione coordinata di tutto il Sistema Italia coinvolto in questi progetti.
Invito all'Italia a investire nell'agribusiness e nella modernizzazione dell'agricoltura nel paese
Nel suo intervento, il Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo, Salim Vala, ha ricordato il contributo del settore agroalimentare alla crescita del PIL del Paese e ha invitato gli imprenditori a investire nell’agribusiness e nella modernizzazione dell’agricoltura in Mozambico. Le sessioni dedicate alla presentazione della rete Agrifood Africa, delle imprese presenti e delle principali fiere di settore sono state seguite da una serie di incontri B2B e B2G, durante i quali sono state approfondite le opportunità di collaborazione e di investimento.
Il giorno successivo, la delegazione imprenditoriale giunta dall’Italia ha effettuato visite sul campo presso imprese, mercati locali e principali punti della grande distribuzione, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del contesto produttivo e distributivo mozambicano e di individuare possibili prospettive di collaborazione commerciale.
Tra le visite si segnalano quelle a Rural Focus, azienda agricola specializzata nella fornitura di soluzioni per la produzione agro-zootecnica, e a Inalca, azienda attiva nell’importazione e nella distribuzione di prodotti alimentari. Tra le visite si segnalano quelle a Rural Focus, azienda agricola specializzata nella fornitura di soluzioni per la produzione agro-zootecnica, e a Inalca, azienda attiva nell’importazione e nella distribuzione di prodotti alimentari.