Mozambique-Italie: nouvelles opportunités de collaboration dans le secteur agroalimentaire

AGI - Le Forum Mozambique-Italie, consacré au secteur agroalimentaire et à l'agro-industrie, s'est tenu à Maputo. Organisé par l'Ambassade d'Italie, le Bureau de la Commission italienne pour le commerce extérieur (ICE) à Maputo et la Chambre de commerce Mozambique-Italie, il était promu par le réseau Agrifood Africa, coordonné par Renzo Pieraccini.
La mission a réuni des représentants des salons Tutto Food et Cibus Tec au Mozambique, ainsi que des délégués de certaines entreprises membres du réseau, Grenexta et Unitec.
Créer des opportunités de réseautage et collaboration avec les entreprises et institutions locales
Agrifood Africa, qui vise à promouvoir le développement du secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne, a inclus le Mozambique parmi les premiers pays où elle a présenté ses activités, dans le but de créer des opportunités de réseautage et de collaboration avec les entreprises et institutions locales.
La première journée de la réunion a rassemblé le ministre de la Planification et du Développement, Salim Vala, des représentants d'institutions financières et d'organisations internationales, de l'Agence mozambicaine d'investissement (APIEX) et une soixantaine d'acteurs du secteur agroalimentaire, dont des associations professionnelles et des entreprises locales.
Le Forum s'est ouvert par une allocution institutionnelle de l'Ambassadeur d'Italie à Maputo, Gabriele Annis, qui – un an après le forum d'affaires sur l'agroalimentaire organisé à Maputo en présence du Ministre de l'Agriculture, Francesco Lollobrigida – a souligné le rôle prioritaire de l'agriculture dans la coopération bilatérale entre l'Italie et le Mozambique.
Cet engagement se traduit par les initiatives importantes prévues dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, notamment le Centre agroalimentaire de Manica (CAAM), et bénéficie du soutien de l'ensemble des services italiens impliqués dans ces projets.
Le secteur agroalimentaire importante pour la croissance du Pib du pays
Dans son discours, le Ministre de la Planification et du Développement, Salim Vala, a insisté sur la contribution du secteur agroalimentaire à la croissance du PIB du pays et a encouragé les entrepreneurs à investir dans l'agroalimentaire et la modernisation de l'agriculture au Mozambique.
Les sessions consacrées à la présentation du réseau Agrifood Africa, des entreprises participantes et des principaux salons professionnels ont été suivies d'une série de rencontres B2B et B2G, au cours desquelles des opportunités de collaboration et d'investissement ont été explorées. Le lendemain, la délégation d'entreprises italiennes a effectué des visites de terrain auprès d'entreprises, de marchés locaux et de grandes surfaces, afin d'approfondir sa connaissance du secteur de la production et de la distribution au Mozambique et d'identifier des opportunités de collaboration commerciale.
Parmi les visites notables figuraient celles de Rural Focus, une entreprise agricole spécialisée dans les solutions pour l'agro-élevage, et d'Inalca, société active dans l'importation et la distribution de produits alimentaires.