Senegal: 'Ciao Africa' scopre l'eccellenza alimentare del Sud Italia

AGI - Rafforzare gli scambi economici tra Italia e Senegal puntando su uno dei settori più emblematici dell'economia italiana: l'agroalimentare. È questo l'obiettivo di Ciao Africa, che ha organizzato la partecipazione di una delegazione di imprenditori senegalesi alla fiera Cibo & Dintorni, attualmente in corso a Salerno.
Dedicato alla valorizzazione e alla promozione internazionale dei prodotti agroalimentari del Mezzogiorno, l'evento rappresenta una piattaforma privilegiata per mettere in contatto produttori italiani, importatori, distributori e operatori economici provenienti da diversi contesti.
Creare ponti concreti tra le imprese dei due Paesi
La presenza della delegazione senegalese risponde a una precisa volontà: creare ponti concreti tra le imprese dei due Paesi, individuare nuove opportunità commerciali e favorire l'ingresso sul mercato senegalese di prodotti frutto del know-how agroalimentare del Sud Italia.
Attraverso la partecipazione a Cibo & Dintorni, Ciao Africa intende andare oltre la semplice visita professionale. L'obiettivo è favorire incontri diretti tra gli operatori economici e permettere agli imprenditori senegalesi di scoprire le aziende, i prodotti e i metodi di produzione che rendono celebri diversi territori del Sud Italia.
Il Mezzogiorno area di potenziale interesse per i mercati africani
L'area di Salerno e, più in generale, il Mezzogiorno d'Italia vantano un patrimonio agroalimentare particolarmente ricco. Prodotti agricoli, specialità gastronomiche, prodotti trasformati, oli, conserve e altre produzioni locali rappresentano altrettante filiere di potenziale interesse per i mercati africani. Per gli imprenditori senegalesi presenti in fiera, questa esperienza immersiva costituisce dunque un'opportunità per valutare concretamente le possibilità di collaborazione con i produttori italiani.
Senegal mercato particolarmente interessante per le aziende straniere
Le discussioni vertono in particolare sulle condizioni di accesso al mercato, sulla qualità dei prodotti, sulle capacità produttive, sulle modalità di esportazione e sulle possibilità di distribuzione in Senegal. Grazie a una popolazione giovane e a un settore privato in crescita, il Senegal rappresenta un mercato particolarmente interessante per le aziende straniere che intendono rafforzare la propria presenza in Africa occidentale.
L'evoluzione delle abitudini di consumo, lo sviluppo della grande distribuzione, la proliferazione di imprese specializzate nell'importazione e distribuzione di prodotti alimentari, nonché l'emergere di una classe media, contribuiscono a creare nuove opportunità. In questo contesto, i prodotti agroalimentari italiani possono trovare spazio sul mercato senegalese, a condizione di soddisfare le aspettative dei consumatori e le esigenze degli operatori locali.
Il ruolo di 'Ciao Africa'
È proprio su questo punto di incontro tra l'offerta italiana e la domanda senegalese che Ciao Africa intende svolgere un ruolo attivo. La missione della delegazione presente a Salerno è dunque quella di individuare prodotti in grado di rispondere alle esigenze del mercato senegalese, ricercando al contempo partner italiani capaci di instaurare relazioni commerciali durature.
L'approccio è di natura pragmatica: non si tratta semplicemente di presentare i prodotti italiani in Senegal, bensì di selezionare offerte dotate di un reale potenziale commerciale e di creare le condizioni necessarie per il loro sviluppo.
Avvicinamento economico tra Italia e Senegal
L'iniziativa di Ciao Africa si inserisce in un più ampio processo di avvicinamento economico tra Italia e Senegal. Da diversi anni le relazioni tra i due Paesi si stanno sviluppando in molteplici ambiti. Agricoltura, agroalimentare, commercio, industria, servizi e imprenditoria sono settori in cui gli scambi possono essere ulteriormente potenziati. In quest'ottica, Ciao Africa si propone come interlocutore capace di favorire la reciproca comprensione dei due contesti economici. Da un lato, le aziende italiane dispongono di know-how, prodotti e competenze che intendono valorizzare a livello internazionale. Dall'altro, gli operatori senegalesi sono alla ricerca di nuove opportunità, nuovi fornitori e prodotti in grado di soddisfare le aspettative del mercato locale.