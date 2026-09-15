Sénégal: 'Ciao Africa' découvre l'excellence agroalimentaire du sud de l'Italie

AGI - Renforcer les échanges économiques entre l'Italie et le Sénégal en misant sur l'un des secteurs les plus emblématiques de l'économie italienne: l'agroalimentaire. Tel est l'objectif de Ciao Africa, qui a organisé la participation d'une délégation d'entrepreneurs sénégalais au salon « Cibo & Dintorni », actuellement en cours à Salerne.
Dédié à la valorisation et à la promotion internationale des produits agroalimentaires du sud de l'Italie, cet événement constitue une plateforme privilégiée pour mettre en relation producteurs italiens, importateurs, distributeurs et opérateurs économiques issus de divers horizons.
Créer des ponts concrets entre les entreprises des deux pays
La présence de la délégation sénégalaise répond à une volonté précise : créer des ponts concrets entre les entreprises des deux pays, identifier de nouvelles opportunités commerciales et favoriser l'introduction sur le marché sénégalais de produits issus du savoir-faire agroalimentaire du sud de l'Italie.
À travers sa participation à « Cibo & Dintorni », Ciao Africa entend aller au-delà de la simple visite professionnelle. L'objectif est de favoriser des rencontres directes entre les acteurs économiques et de permettre aux entrepreneurs sénégalais de découvrir les entreprises, les produits et les méthodes de production qui font la renommée de plusieurs territoires du sud de l'Italie.
Le Sud d'Italie présente un intérêt potentiel pour les marchés africains
La région de Salerne et, plus généralement, le sud de l'Italie possèdent un patrimoine agroalimentaire particulièrement riche. Produits agricoles, spécialités gastronomiques, produits transformés, huiles, conserves et autres productions locales représentent autant de filières présentant un intérêt potentiel pour les marchés africains.
Pour les entrepreneurs sénégalais présents au salon, cette expérience immersive constitue donc une occasion d'évaluer concrètement les possibilités de collaboration avec les producteurs italiens. Les discussions portent notamment sur les conditions d'accès au marché, la qualité des produits, les capacités de production, les modalités d'exportation et les possibilités de distribution au Sénégal.
Sénégal marché particulièrment attractif
Grâce à une population jeune et à un secteur privé en pleine croissance, le Sénégal représente un marché particulièrement attractif pour les entreprises étrangères souhaitant renforcer leur présence en Afrique de l'Ouest. L'évolution des habitudes de consommation, le développement de la grande distribution, la multiplication des entreprises spécialisées dans l'importation et la distribution de produits alimentaires, ainsi que l'émergence d'une classe moyenne, contribuent à créer de nouvelles opportunités.
Le role de 'Ciao Africa'
Dans ce contexte, les produits agroalimentaires italiens peuvent trouver leur place sur le marché sénégalais, à condition de répondre aux attentes des consommateurs et aux besoins des opérateurs locaux. C'est précisément à ce point de rencontre entre l'offre italienne et la demande sénégalaise que Ciao Africa entend jouer un rôle actif.
La mission de la délégation présente à Salerne consiste donc à identifier des produits susceptibles de répondre aux besoins du marché sénégalais, tout en recherchant des partenaires italiens capables d'établir des relations commerciales durables. L'approche se veut pragmatique : il ne s'agit pas simplement de présenter les produits italiens au Sénégal, mais de sélectionner des offres présentant un réel potentiel commercial et de créer les conditions nécessaires à leur développement.
Rapprochement économique entre l'Italie et le Sénégal
L'initiative de Ciao Africa s'inscrit dans un processus plus large de rapprochement économique entre l'Italie et le Sénégal. Depuis plusieurs années, les relations entre les deux pays se développent dans de multiples domaines. L'agriculture, l'agroalimentaire, le commerce, l'industrie, les services et l'entrepreneuriat sont autant de secteurs où les échanges peuvent être encore renforcés.
Dans cette optique, Ciao Africa se positionne comme un interlocuteur capable de favoriser une compréhension mutuelle des deux contextes économiques. D'une part, les entreprises italiennes disposent d'un savoir-faire, de produits et de compétences qu'elles souhaitent valoriser à l'international. D'autre part, les opérateurs sénégalais sont à la recherche de nouvelles opportunités, de nouveaux fournisseurs et de produits capables de répondre aux attentes du marché local.