Nigeria: Thales Alenia Space si aggiudica contratto per costruzione satellite geostazionario NigComSat-2A

AGI - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha firmato un contratto con Nigcomsat, la società satellitare di proprietà del governo nigeriano, per sviluppare un nuovo satellite per telecomunicazioni operante in orbita geostazionaria.
Il satellite di comunicazione, denominato NigComSat-2A, mira a rafforzare la connettività digitale in Africa e fornirà servizi di comunicazione affidabili e sicuri, inclusa la trasmissione televisiva di alta qualità, un accesso internet veloce e stabile anche nelle aree più remote nonché applicazioni digitali moderne come chiamate vocali e streaming.
Il satellite amplierà l'accesso ai servizi digitali nelle comunità più isolate e remote
Il satellite, si legge in un comunicato, amplierà inoltre l'accesso ai servizi digitali nelle comunità più isolate e remote, supportando le crescenti esigenze di connettività di famiglie, imprese, istituzioni pubbliche e industrie africane. Migliorando l'accesso a infrastrutture di comunicazione e banda larga affidabili, NigComSat-2A contribuirà a una maggiore inclusione digitale, opportunità economiche, condivisione della conoscenza e accesso all'informazione in tutto il continente.
Con una massa al lancio di quasi 4 tonnellate, NigComSat-2A coprirà la regione che si estende dall'Africa occidentale e centrale fino all'Africa meridionale. Il satellite garantirà maggiore flessibilità e resilienza alle infrastrutture di comunicazione africane, supportando la rapida crescita dell'economia digitale del continente e la crescente domanda di connettività nelle aree in cui le reti terrestri risultano limitate o difficili da implementare.
Una durata in orbita che supera i 15 anni
La sua durata operativa prevista in orbita supera i 15 anni. Il satellite, costruito da Thales Alenia Space, sarà basato sulla piattaforma Spacebus B2 dell'azienda. "La firma di questo contratto rappresenta un passo decisivo nel percorso della Nigeria verso la trasformazione digitale.
NigComSat-2A non solo rafforzerà la capacità del nostro paese nel campo delle comunicazioni satellitari, ma espanderà anche l'accesso a banda larga e servizi digitali affidabili per milioni di africani, in particolare nelle comunità svantaggiate e remote", ha dichiarato Nkechi Jane Egerton-Idehen, Managing Director e Chief Executive Officer di NigComSat.
"Favorire innovazione e crescita in tutto il continente"
"Questo progetto sottolinea l'impegno di Nigcomsat nel promuovere la connettività, favorire l'innovazione e stimolare la crescita economica in tutto il continente. Siamo orgogliosi di collaborare con Thales Alenia Space per realizzare un satellite che sosterrà il futuro digitale dell'Africa", ha aggiunto. "Desidero ringraziare NigComSat per la fiducia accordataci", ha dichiarato Hervé Derrey, presidente e amministratore delegato di Thales Alenia Space.
"Il satellite geostazionario NigComSat-2A consentirà a NigGovSat di rafforzare la propria posizione competitiva offrendo servizi affidabili e di alta qualità che rispondono alla crescente domanda di connettività e contenuti digitali a livello globale. Questo annuncio sottolinea inoltre il successo della nostra linea di prodotti Spacebus B2, riconosciuta per affidabilità, robustezza ed efficienza nei tempi di commercializzazione", ha concluso.