Nigeria: Thales Alenia Space remporte le contrat de construction du satellite géostationnaire NigComSat-2A

AGI - Thales Alenia Space, coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec NigComSat, l'opérateur de satellites appartenant au gouvernement nigérian, pour développer un nouveau satellite de télécommunications destiné à l'orbite géostationnaire.
Baptisé NigComSat-2A, ce satellite de communication vise à renforcer la connectivité numérique en Afrique et fournira des services de communication fiables et sécurisés, notamment la diffusion télévisuelle de haute qualité, un accès Internet rapide et stable — y compris dans les zones les plus reculées — ainsi que des applications numériques modernes telles que les appels vocaux et le streaming.
Le satellite élargira l'accès aux services pour le communautés les plus isolées
Selon un communiqué, le satellite élargira également l'accès aux services numériques pour les communautés les plus isolées, répondant ainsi aux besoins croissants de connectivité des familles, des entreprises, des institutions publiques et des industries africaines.
En améliorant l'accès à des infrastructures de communication et à un haut débit fiables, NigComSat-2A favorisera l'inclusion numérique, les opportunités économiques, le partage des connaissances et l'accès à l'information à travers le continent.
Couverture de une région s'étendant de l'Afrique de l'Ouest et centrale jusqu'à l'Afrique australe
Avec une masse au lancement de près de 4 tonnes, NigComSat-2A couvrira une région s'étendant de l'Afrique de l'Ouest et centrale jusqu'à l'Afrique australe. Le satellite apportera davantage de flexibilité et de résilience aux infrastructures de communication africaines, soutenant la croissance rapide de l'économie numérique du continent ainsi que la demande croissante de connectivité dans les zones où les réseaux terrestres sont limités ou difficiles à déployer.
Sa durée de vie opérationnelle en orbite est prévue pour dépasser 15 ans. Construit par Thales Alenia Space, le satellite reposera sur la plateforme Spacebus B2 de l'entreprise. « La signature de ce contrat marque une étape décisive dans le parcours du Nigeria vers la transformation numérique.
Accès au haut débit et à des services numériques fiables pour des millions d'Africains
NigComSat-2A renforcera non seulement les capacités de notre pays en matière de communications par satellite, mais élargira également l'accès au haut débit et à des services numériques fiables pour des millions d'Africains, en particulier au sein des communautés défavorisées et isolées », a déclaré Nkechi Jane Egerton-Idehen, Directrice générale de NigComSat.
« Ce projet témoigne de l'engagement de NigComSat à promouvoir la connectivité, à favoriser l'innovation et à stimuler la croissance économique à travers le continent. Nous sommes fiers de collaborer avec Thales Alenia Space pour réaliser un satellite qui soutiendra l'avenir numérique de l'Afrique », a-t-elle ajouté. « Je tiens à remercier NigComSat pour la confiance qu'elle nous témoigne », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur Général de Thales Alenia Space.
« Le satellite géostationnaire NigComSat-2A permettra à NigGovSat de renforcer sa position concurrentielle en offrant des services fiables et de haute qualité, répondant à la demande croissante de connectivité et de contenus numériques à l'échelle mondiale. Cette annonce souligne également le succès de notre gamme de produits Spacebus B2, reconnue pour sa fiabilité, sa robustesse et son efficacité en termes de délais de mise sur le marché », a-t-il conclu.