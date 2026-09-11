Somalia, Italia sostiene il programma idrico di Jowhar

AGI - Rappresentanti del governo federale della Somalia, delle Nazioni Unite e dei partner per lo sviluppo si sono riuniti oggi a Jowhar, nello Stato di Hirshabelle, per celebrare un’importante pietra miliare negli sforzi della Somalia volti a rafforzare la sicurezza idrica, la produttività agricola e la resilienza climatica.
La cerimonia, si legge in un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, ha segnato l’avvio del Jowhar Offstream Storage Programme (Josp) e, in particolare, dei lavori di ripristino della diga di Sabuun. L’infrastruttura contribuirà a migliorare i servizi di irrigazione e a rafforzare la capacità di adattamento delle comunità del bacino del fiume Shabelle.
Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Agricoltura e dell’Irrigazione, il ministro dell’Energia e delle Risorse idriche, il presidente dello Stato di Hirshabelle e il vice primo ministro del governo federale della Somalia. Per parte italiana hanno partecipato l’ambasciatore d’Italia in Somalia e il titolare dell’Ufficio Aics di Nairobi, insieme al coordinatore residente delle Nazioni Unite per la Somalia e al rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) nel Paese.
La diga di Sabuun al centro del programma
La diga di Sabuun è una componente centrale del Josp, un investimento guidato dal governo somalo per rafforzare la sicurezza idrica e la gestione delle risorse nel bacino dello Shabelle, in linea con le priorità del Piano di trasformazione nazionale (Ntp) 2025–2029.
Una volta ripristinata, contribuirà a garantire un accesso più affidabile all’acqua per l’irrigazione alle comunità agricole dello Shabelle medio e inferiore, sostenendo la produzione agricola, la sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza sostenibili.
L’impegno della Cooperazione italiana
Sottolineata e valorizzata da tutti gli intervenuti, la presenza dell’Italia alla cerimonia di Jowhar riflette l’impegno di lunga data della Cooperazione italiana, in collaborazione con la Fao, a sostegno della gestione delle risorse idriche e del territorio e dell’adattamento ai cambiamenti climatici in Somalia.
Tra le principali iniziative figura il programma Somalia Water and Land Information Management (Swalim), attivo da circa vent’anni, che fornisce alle istituzioni somale dati e strumenti per la gestione delle risorse idriche e territoriali e per il monitoraggio e l’allerta precoce di siccità e alluvioni.
Il programma contribuisce così alla pianificazione e alla gestione sostenibile delle risorse idriche anche nelle aree interessate dal Josp.
Gli interventi contro inondazioni e cambiamenti climatici
Tra il 2020 e il 2025 l’Italia ha inoltre sostenuto il progetto Prevenzione delle inondazioni e rafforzamento della resilienza nell’alto Shabelle (Hrrap), che ha rafforzato la protezione dalle inondazioni nell'alto Shabelle a beneficio di circa 400.000 persone.
È tuttora in corso il progetto Strengthening Climate and Water Integrated Management (Scwimm), volto a migliorare la gestione integrata del sottobacino del Qardho e la protezione dalle inondazioni, sostenendo al contempo il graduale trasferimento delle competenze e dei dati di Swalim alle istituzioni somale.
Daccò Coppi: “Investiamo in infrastrutture resilienti”
"Il Jowhar Offstream Storage Programme è un esempio eccellente di ciò che si può realizzare attraverso una forte partnership e un’azione coordinata sotto la guida delle autorità somale. Insieme, stiamo investendo in infrastrutture idriche resilienti e sostenibili che rafforzeranno la sicurezza idrica, miglioreranno la produttività agricola e contribuiranno a rendere le comunità del bacino dello Shabelle più resilienti", ha affermato Pier Mario Daccò Coppi, ambasciatore d’Italia in Somalia.
L’ambasciatore ha inoltre ricordato il contributo dell’Italia al Josp, integrato da un intervento umanitario rivolto agli sfollati interni vulnerabili e alle comunità ospitanti a Jowhar e in altre aree, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alla nutrizione.
L’obiettivo: rafforzare la resilienza delle comunità rurali
L’Italia rimane impegnata a collaborare con il governo federale della Somalia, gli Stati membri, la Fao e i partner per lo sviluppo per rafforzare la capacità della Somalia di gestire le proprie risorse idriche, accrescere la resilienza delle comunità rurali e sostenere lo sviluppo agricolo sostenibile e la prosperità a lungo termine.