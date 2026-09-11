Somalie: l’Italie soutient le barrage de Sabuun à Jowhar

AGI - Des représentants du gouvernement fédéral somalien, des Nations unies et des partenaires au développement se sont réunis aujourd’hui à Jowhar, dans l’État de Hirshabelle, pour marquer une étape importante dans les efforts engagés par la Somalie en faveur de la sécurité hydrique, de la productivité agricole et de la résilience face au changement climatique.
Le lancement du Jowhar Offstream Storage Programme
La cérémonie a marqué le lancement du Jowhar Offstream Storage Programme (JOSP) et, en particulier, des travaux de réhabilitation du barrage de Sabuun. Cette infrastructure devrait contribuer à améliorer les services d’irrigation et à renforcer la capacité d’adaptation des communautés vivant dans le bassin de la Shabelle.
La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation, du ministre de l’Énergie et des Ressources en eau, du président de l’État de Hirshabelle et du vice-Premier ministre du gouvernement fédéral somalien.
Côté italien, étaient présents l’ambassadeur d’Italie en Somalie et le directeur du bureau de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Nairobi, aux côtés du coordinateur résident des Nations unies pour la Somalie et du représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le pays.
Un projet stratégique pour le bassin de la Shabelle
Le barrage de Sabuun constitue l’un des éléments centraux du JOSP, un programme porté par le gouvernement somalien afin de renforcer la sécurité hydrique et la gestion des ressources en eau dans le bassin de la Shabelle. Le programme s’inscrit dans les priorités du Plan national de transformation (NTP) 2025-2029.
Une fois réhabilité, le barrage permettra d’assurer un accès plus fiable à l’eau destinée à l’irrigation pour les communautés agricoles des régions du Moyen-Shabelle et du Bas-Shabelle. Il devrait ainsi contribuer à accroître la production agricole, renforcer la sécurité alimentaire et favoriser des moyens de subsistance plus durables.
L’engagement de longue date de l’Italie
La participation de l’Italie à la cérémonie de Jowhar, saluée par les différents intervenants, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de longue date de l’Italie, notamment à travers sa coopération avec la FAO, en faveur de la gestion des ressources en eau et des terres ainsi que de l’adaptation de la Somalie au changement climatique.
Parmi les principales initiatives figure le programme Somalia Water and Land Information Management (SWALIM), mis en œuvre depuis près de vingt ans. Le programme fournit aux institutions somaliennes des données, des outils et des services destinés à améliorer la gestion des ressources hydriques et foncières, ainsi que le suivi et l’alerte précoce face aux sécheresses et aux inondations.
Ces instruments contribuent également à la planification et à la gestion durable des ressources en eau dans les zones concernées par le JOSP.
Des projets contre les inondations et pour la résilience
Entre 2020 et 2025, l’Italie a par ailleurs soutenu le projet Prevention of Floods and Strengthening Resilience in the Upper Shabelle (HRRAP), qui a permis de renforcer la protection contre les inondations dans le haut bassin de la Shabelle, au bénéfice d’environ 400 000 personnes.
Un autre projet, le Strengthening Climate and Water Integrated Management (SCWIMM), est actuellement en cours. Il vise à améliorer la gestion intégrée du sous-bassin de Qardho et à renforcer la protection contre les inondations, tout en accompagnant le transfert progressif aux institutions somaliennes des compétences acquises et des données produites dans le cadre de SWALIM.
Daccò Coppi, «Un partenariat solide»
« Le Jowhar Offstream Storage Programme est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé grâce à un partenariat solide et à une action coordonnée sous la direction des autorités somaliennes. Ensemble, nous investissons dans des infrastructures hydriques résilientes et durables qui renforceront la sécurité hydrique, amélioreront la productivité agricole et contribueront à accroître la résilience des communautés du bassin de la Shabelle », a déclaré Pier Mario Daccò Coppi, ambassadeur d’Italie en Somalie.
L’ambassadeur a également rappelé la contribution de l’Italie au JOSP, ainsi que son soutien à une intervention humanitaire destinée aux personnes déplacées internes vulnérables et aux communautés d’accueil de Jowhar et d’autres régions. Cette aide accorde une attention particulière à la sécurité alimentaire et à la nutrition.
Renforcer la sécurité hydrique et alimentaire
L’Italie entend poursuivre sa coopération avec le gouvernement fédéral somalien, les États fédérés, la FAO et les partenaires au développement afin de renforcer les capacités de la Somalie à gérer ses ressources en eau, d’accroître la résilience des communautés rurales et de soutenir un développement agricole durable.
Le lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Sabuun constitue ainsi une nouvelle étape dans les efforts visant à renforcer la sécurité hydrique et alimentaire du pays, tout en dotant les communautés du bassin de la Shabelle de moyens supplémentaires pour faire face aux effets du changement climatique et aux défis liés à la gestion des ressources naturelles.