Mozambico: l'Italia finanzia un programma per rispondere alle sfide del cambiamento climatico

AGI - Si è tenuto a Pemba, in Mozambico, il lancio ufficiale del programma "Cambio – Azione a favore del clima e dell’ambiente in Mozambico a integrazione dei piani di risposta delle città costiere", finanziato dalla Cooperazione italiana e implementato dall'Ong Avsi per un importo complessivo di 2 milioni di euro.
Il lancio, si legge in un comunicato, si inserisce nell’ambito della seconda missione del Sistema Italia nella provincia di Cabo Delgado, guidata dall’ambasciatore d’Italia in Mozambico, Gabriele Annis, con la partecipazione del titolare della sede dirigenziale Aics di Maputo, Fabio Strinati, e del presidente della Camera di commercio Mozambico-Italia, Simone Santi.
Rafforzare la presenza del Sitema Italia a Cabo Delgado
La missione intende rafforzare ulteriormente la presenza e l’impegno del Sistema Italia a Cabo Delgado, promuovendo una maggiore collaborazione con le istituzioni locali, le comunità e il settore privato. Il programma è attuato da un consorzio di partner guidato da Avsi, in collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università Lurio (UniLurio), E35 – Fondazione per la progettazione internazionale e l’associazione Face, e con il coinvolgimento dei municipi di Pemba, Ibo e Beira.
Il programma ha come obiettivo principale il rafforzamento della resilienza e della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali nelle città di Pemba e Beira e sull’isola di Ibo, territori particolarmente esposti agli effetti degli eventi climatici estremi.
Prevenzione e pianificazione urbana
L’iniziativa investirà nella prevenzione, nella pianificazione urbana e nel rafforzamento delle capacità delle istituzioni e delle comunità locali. Uno degli elementi centrali del programma sarà lo sviluppo di Piani di resilienza urbana ai Cambiamenti Climatici, volti a sostenere le autorità locali nell’identificazione dei principali rischi climatici e nella definizione di misure concrete di prevenzione, adattamento e risposta.
Attraverso questo approccio, "Cambio" intende contribuire a rendere le città costiere mozambicane maggiormente preparate a rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovendo al contempo una gestione urbana sostenibile e inclusiva. L’iniziativa si affianca al progetto "Ecoblu", anch’esso finanziato dalla Cooperazione italiana e lanciato durante la prima missione del Sistema Italia, nel novembre 2025, che promuove la gestione sostenibile delle risorse marine e costiere dell’isola di Ibo e la creazione di opportunità di occupazione attraverso l’economia blu.
"Lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali"
Per l’ambasciatore Annis, “Cabo Delgado è un territorio di particolare rilevanza per l’Italia, dove la presenza di importanti imprese italiane, si affianca al crescente impegno della Cooperazione Italiana a favore dello sviluppo sostenibile della Provincia. Il lancio del programma 'Cambio' rappresenta un ulteriore passo concreto di questo impegno e della nostra volontà di lavorare fianco a fianco con le istituzioni e le comunità locali, contribuendo a rendere il territorio più resiliente, sostenibile e capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici”.
Da parte sua, il titolare della sede Aics di Maputo, Fabio Strinati, ha sottolineato: “Cabo Delgado è una provincia strategica per la Cooperazione italiana. Il lancio di Cambio rafforza ulteriormente il nostro impegno in questo territorio e la promozione della pesca sostenibile e dell’economia blu attraverso Ecoblu. Con Cambio rafforziamo ora anche il nostro sostegno alle comunità e alle istituzioni locali nella risposta alle sfide poste dai cambiamenti climatici”.