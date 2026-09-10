Mozambique: l'Italie finance un programme pour répondre aux défis du changement climatique

AGI - Le lancement officiel du programme «Cambio – Action en faveur du climat et de l'environnement au Mozambique en complément des plans de réponse des villes côtières » a eu lieu à Pemba, au Mozambique. Financé par la Coopération italienne et mis en œuvre par l'ONG AVSI pour un montant total de 2 millions d'euros. Ce programme s'inscrit — selon un communiqué — dans le cadre de la deuxième mission du « Système Italie » dans la province de Cabo Delgado.
Cette mission est conduite par l'ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, avec la participation du chef du bureau de l'AICS (Agence italienne pour la coopération au développement) à Maputo, Fabio Strinati, et du président de la Chambre de commerce Mozambique-Italie, Simone Santi.
L'initiative vise à renforcer la présence et l'engagement du 'Système Italie' à Cabo Delgado
Elle vise à renforcer davantage la présence et l'engagement du « Système Italie » à Cabo Delgado, en favorisant une collaboration accrue avec les institutions locales, les communautés et le secteur privé. Le programme est exécuté par un consortium de partenaires dirigé par AVSI, en collaboration avec l'École polytechnique de Milan, l'Université Lúrio (UniLúrio), la Fondation E35 (Fondazione per la progettazione internazionale) et l'association Face, avec l'implication des municipalités de Pemba, Ibo et Beira.
L'objectif principal du programme est de renforcer la résilience et la capacité d'adaptation face au changement climatique et aux catastrophes naturelles dans les villes de Pemba et Beira ainsi que sur l'île d'Ibo, des territoires particulièrement exposés aux effets d'événements climatiques extrêmes.
Prévention et planification urbaine
L'initiative investira dans la prévention, la planification urbaine et le renforcement des capacités des institutions et des communautés locales. L'un des éléments centraux du programme sera l'élaboration de plans de résilience urbaine face au changement climatique, destinés à soutenir les autorités locales dans l'identification des principaux risques climatiques et dans la définition de mesures concrètes de prévention, d'adaptation et de réponse.
À travers cette approche, « Cambio » vise à aider les villes côtières du Mozambique à mieux se préparer aux effets du changement climatique, tout en favorisant une gestion urbaine durable et inclusive.
Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du projet « Ecoblu » — également financé par la Coopération italienne et lancé lors de la première mission du « Sistema Italia » en novembre 2025 — qui promeut la gestion durable des ressources marines et côtières de l’île d’Ibo ainsi que la création d’opportunités d’emploi grâce à l’économie bleue.
"Nouvelle étape concréte pour travailler main dans la main avec les institutions locales"
Pour l’ambassadeur Annis, «Cabo Delgado est un territoire d’une importance particulière pour l’Italie; la présence d’entreprises italiennes majeures, y côtoie l’engagement croissant de la Coopération italienne en faveur du développement durable de la province. Le lancement du programme "Cambio" constitue une nouvelle étape concrète de cet engagement et témoigne de notre volonté de travailler main dans la main avec les institutions et les communautés locales, afin de rendre le territoire plus résilient, plus durable et mieux armé pour relever les défis liés au changement climatique ».
De son côté, le responsable du bureau de l’AICS à Maputo, Fabio Strinati, a souligné : « Cabo Delgado est une province stratégique pour la Coopération italienne. Le lancement de "Cambio" renforce encore davantage notre engagement sur ce territoire ainsi que la promotion de la pêche durable et de l’économie bleue via le projet "Ecoblu". Avec "Cambio", nous intensifions également notre soutien aux communautés et aux institutions locales pour faire face aux défis posés par le changement climatique».