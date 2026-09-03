L'Alto Adige sostiene 40 progetti di cooperazione in tre Continenti, Africa, Asia e America del Sud

AGI - La Provincia autonoma di Bolzano destinerà nel 2026 circa 1,94 milioni di euro al finanziamento di 40 progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa, Asia e Sud America. Le iniziative saranno realizzate da organizzazioni altoatesine attive nei Paesi del Sud e riguarderanno in particolare i settori dell’istruzione, dell’accesso all’acqua e delle infrastrutture scolastiche.
Per la Provincia, questi finanziamenti rappresentano un sostegno concreto alle associazioni impegnate in partenariati di sviluppo a lungo termine. “Durante la mia visita a diversi progetti in Uganda, ho potuto constatare personalmente il prezioso lavoro svolto dalle associazioni altoatesine nell’ambito dei partenariati per lo sviluppo”, ha sottolineato al quotidiano Alto Adige l’assessora provinciale Rosmarie Pamer.
"Un segnale concreto di solidarietà e coesione"
Secondo Pamer, queste iniziative rappresentano “un segnale concreto di solidarietà e coesione”. Tra i progetti finanziati figura quello del Gruppo Missionario “Un pozzo per la vita” di Merano, che interessa nove villaggi.
Il programma prevede la realizzazione di impianti idrici e fotovoltaici per migliorare l’accesso all’acqua potabile, privilegiando al contempo soluzioni energetiche più sostenibili.
Secondo le stime del progetto, gli interventi potrebbero raggiungere circa 16.700 persone. L’associazione intende così affrontare una duplice sfida: facilitare l’accesso a una risorsa essenziale e rendere più sostenibili le infrastrutture attraverso l’utilizzo dell’energia solare.
Due dormitori in Tanzania e l'ambizione di un complesso scolastico
Anche la Tanzania rientra tra i Paesi beneficiari. Il Comitato Missionario di Bolzano ODV realizzerà presso la Trinity School di Segu Juu due dormitori, oltre a strutture per il lavaggio e servizi igienici destinati a circa 200 studenti.
I lavori fanno parte di un progetto più ampio per la costruzione di un complesso scolastico, sostenuto anche dalla Regione Trentino-Alto Adige, che contribuirà a completare le infrastrutture necessarie all’accoglienza e alla formazione degli studenti.
Una scuola di infanzia in Perù
In Perù, l’associazione La Goccia prevede invece la costruzione di una scuola dell’infanzia a Huaraz. Il nuovo istituto dovrebbe poter accogliere circa 180 bambini. Il progetto punta in particolare a migliorare l’accesso all’istruzione e a offrire ai bambini della regione condizioni migliori per iniziare il loro percorso scolastico.
L’iniziativa si inserisce in un modello di cooperazione volto a rispondere alle esigenze locali attraverso partenariati con le comunità interessate. Attraverso questi 40 progetti, la Provincia di Bolzano intende sostenere iniziative promosse direttamente dalle organizzazioni del territorio e sviluppate insieme a partner nei Paesi beneficiari.
L’obiettivo è favorire interventi sostenibili in settori essenziali come istruzione, accesso all’acqua e infrastrutture. Lo stanziamento di 1,94 milioni di euro evidenzia inoltre il ruolo che le amministrazioni territoriali possono svolgere nella cooperazione internazionale, affiancando i programmi nazionali ed europei.
Per le associazioni altoatesine, questi finanziamenti dovrebbero consentire di consolidare partenariati di lungo periodo e di rispondere a esigenze individuate direttamente sul campo.