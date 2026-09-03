Le Haut-Adige consacre 1,94 million d’euros à 40 projets de coopération en Afrique, Asie et Amérique du Sud

AGI - La Province autonome de Bolzano consacrera en 2026 près de 1,94 million d’euros au financement de 40 projets de coopération au développement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Les initiatives seront mises en œuvre par des organisations du Haut-Adige actives dans les pays du Sud et couvriront notamment les secteurs de l’éducation, de l’accès à l’eau et des infrastructures scolaires.
Pour la Province, ces financements constituent un soutien concret aux associations engagées dans des partenariats de développement à long terme. "Lors de ma visite de plusieurs projets en Ouganda, j’ai pu constater personnellement le travail précieux réalisé par les associations du Haut-Adige dans le cadre des partenariats de développement", a souligné la conseillère provinciale Rosmarie Pamer au quotidien "Alto Adige".
"Un signal concret de solidarité et de cohésion"
Selon elle, ces initiatives représentent "un signal concret de solidarité et de cohésion". Parmi les projets soutenus figure celui du Groupe missionaire "Un pozzo per la vita" de Merano à propos de neuf villages.
Le programme prévoit la réalisation d’installations hydrauliques et photovoltaïques afin d'améliorer l’accès à l’eau potable tout en privilégiant des solutions énergétiques plus durables. Selon les estimations du projet, les interventions pourraient bénéficier à environ 16 700 personnes. L’association entend ainsi répondre à un double enjeu: faciliter l’accès à une ressource essentielle et renforcer la durabilité des infrastructures grâce au recours à l’énergie solaire.
En Tanzanie l'ambition de construire un complexe scolaire
La Tanzanie fait également partie des pays bénéficiaires. Le Comité missionnaire de Bolzano Odv réalisera à la Trinity School de Segu Juu deux dortoirs, ainsi que des installations de lavage et des sanitaires destinés à environ 200 élèves. Ces travaux s’inscrivent dans un projet plus vaste visant à construire un complexe scolaire.
Celui-ci bénéficie également du soutien de la Région Trentin-Haut-Adige, permettant de compléter les infrastructures nécessaires à l’accueil et à la scolarisation des étudiants.
Une école maternelle au Perou
Au Perou l’association La Goccia prévoit la construction d’une école maternelle à Huaraz. Le nouvel établissement devrait pouvoir accueillir environ 180 enfants. Le projet vise notamment à améliorer l’accès à l’éducation et à offrir aux enfants de la région de meilleures conditions pour commencer leur parcours scolaire. Il s’inscrit dans une approche de coopération qui entend répondre aux besoins locaux en s’appuyant sur des partenariats avec les communautés concernées.
Favoriser des interventions durables
À travers ces 40 projets, la Province de Bolzano entend soutenir des initiatives portées directement par des organisations du territoire et développées avec des partenaires dans les pays bénéficiaires. L’objectif est de favoriser des interventions durables dans des secteurs essentiels comme l’éducation, l’accès à l’eau et les infrastructures.
L’enveloppe de 1,94 million d’euros illustre ainsi le rôle que les collectivités territoriales peuvent jouer dans la coopération internationale, en complément des programmes nationaux et européens.
Pour les associations du Haut-Adige, ces financements doivent permettre de consolider des partenariats de long terme et de répondre à des besoins identifiés directement sur le terrain.