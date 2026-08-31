Mozambico: 70 aziende italiane alla fiera Facim

AGI - La partecipazione di 70 imprese italiane alla Fiera internazionale multisettoriale di Maputo (Facim), che si apre oggi e prosegue fino al 6 settembre, rappresenta un segnale importante del crescente interesse del sistema imprenditoriale italiano verso il Mozambico. Lo ha sottolineato l'ambasciatore italiano in Mozambico, Roberto Vellano, per il quale se "non è ancora tempo di bilanci, il fatto che settanta imprese italiane abbiano scelto di partecipare alla Fiera internazionale multisettoriale di Maputo è un dato eloquente”.
Un Paese in crescita costante
Il diplomatico ha sottolineato il “grande interesse” manifestato dagli operatori economici e dalle autorità locali nei confronti delle competenze italiane, aggiungendo che la presenza italiana alla fiera può contribuire a rafforzare la collaborazione economica e la presenza delle imprese tricolore in un Paese che, secondo l’ambasciatore, "cresce in modo costante da quasi un decennio, con tassi di crescita intorno al 7 per cento, e gode di una relativa stabilità politica".
Non mancano le criticità
Non mancano tuttavia le criticità. Tra i principali ostacoli allo sviluppo degli investimenti figurano la carenza di formazione delle risorse umane e la necessità di un significativo ammodernamento delle infrastrutture. Interventi che, secondo Vellano, potrebbero favorire un maggiore afflusso di capitali e investimenti stranieri.
Le risorse energetiche
Nonostante queste difficoltà, le prospettive per il Paese restano particolarmente interessanti, soprattutto alla luce delle recenti scoperte di gas naturale nel nord del Mozambico.
Proprio le risorse energetiche rappresentano infatti uno degli elementi destinati a influenzare maggiormente le prospettive economiche del Paese nei prossimi anni e possono offrire nuove opportunità alle imprese italiane attive nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dei servizi collegati.
Cresce l'interesse dell'Italia
Tra le imprese italiane presenti alla Facim figura anche una missione organizzata da Assomineraria, composta da circa quindici aziende.
Il crescente numero di imprese italiane presenti a Maputo testimonia, secondo l'ambasciatore Vellano, "l'interesse del sistema imprenditoriale italiano per il mercato mozambicano e per le opportunità che il Paese potrà offrire nei prossimi anni".