Mozambique : 70 entreprises italiennes au salon Facim

AGI - La participation de 70 entreprises italiennes à la Foire internationale multisectorielle de Maputo (Facim), qui s’ouvre aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 6 septembre, constitue un signal important de l’intérêt croissant du tissu entrepreneurial italien pour le Mozambique. C’est ce qu’a souligné l’ambassadeur d’Italie au Mozambique, Roberto Vellano, pour qui, s’il « n’est pas encore temps de tirer des conclusions, le fait que soixante-dix entreprises italiennes aient choisi de participer à la Foire internationale multisectorielle de Maputo est une donnée éloquente ».
Une croissance constante
Le diplomate a souligné le « grand intérêt » manifesté par les opérateurs économiques et les autorités locales à l’égard des compétences italiennes, ajoutant que la présence italienne au salon peut contribuer à renforcer la coopération économique et la présence des entreprises italiennes dans un pays qui, selon l’ambassadeur, « connaît une croissance constante depuis près d’une décennie, avec des taux de croissance d’environ 7 %, et bénéficie d’une relative stabilité politique ».
Les difficultés ne manquent
Les difficultés ne manquent toutefois pas. Parmi les principaux obstacles au développement des investissements figurent le manque de formation des ressources humaines et la nécessité d’une modernisation significative des infrastructures.
Des interventions qui, selon Vellano, pourraient favoriser un afflux accru de capitaux et d’investissements étrangers.
Les ressources énergétiques
Malgré ces difficultés, les perspectives pour le pays restent particulièrement intéressantes, notamment à la lumière des récentes découvertes de gaz naturel dans le nord du Mozambique.
Les ressources énergétiques constituent en effet l’un des éléments appelés à influencer le plus fortement les perspectives économiques du pays au cours des prochaines années et peuvent offrir de nouvelles opportunités aux entreprises italiennes actives dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des services connexes.
La mission de Assomineraria
Parmi les entreprises italiennes présentes à la Facim figure également une mission organisée par Assomineraria, composée d’une quinzaine d’entreprises environ.
Le nombre croissant d’entreprises italiennes présentes à Maputo témoigne, selon l’ambassadeur Vellano, de « l’intérêt du tissu entrepreneurial italien pour le marché mozambicain et pour les opportunités que le pays pourra offrir au cours des prochaines années ».