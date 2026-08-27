Sudan: à Khartoum il nuovo ambasciatore italiano riafferma il sostegno di Roma al Paese

AGI - L’Italia riafferma il proprio sostegno umanitario e allo sviluppo del Sudan. Il nuovo ambasciatore italiano nel Paese, Silvio Mignano, ha presentato le sue lettere credenziali a Khartum, diventando così il primo rappresentante diplomatico occidentale a farlo.
Mignano ha definito «un grande onore e un grande piacere» l’incontro con il presidente del Consiglio sovrano sudanese – la giunta militare che governa il Paese dal 2019 –, il generale Abdel Fattah al-Burhan.
L’ambasciatore ha sottolineato che la propria nomina rappresenta una nuova conferma della «determinazione con cui l’Italia intende proseguire la sua azione a favore dell’unità, della pace e della prosperità in Sudan».
L’Italia continuerà il proprio lavoro di cooperazione con il Sudan, Paese nel quale non ha mai sospeso le proprie iniziative di aiuto e al quale è inoltre legata da un’importante comunità italiana presente su tutto il territorio nazionale, ha dichiarato l’ambasciatore in un intervento video rilasciato all’agenzia di stampa sudanese «Suna» dopo l’incontro con al-Burhan.
"Italia continua a stare a fianco del popolo sudanese"
Nominato lo scorso 5 agosto, Mignano ha guidato una delegazione diplomatica che si è recata prima a Port Sudan e poi a Khartum, nell’ambito della prima visita istituzionale di un rappresentante ufficiale italiano nella capitale dall’inizio del conflitto, scoppiato nell’aprile 2023 e tuttora in corso.
L’Italia continua «a stare al fianco del popolo sudanese», ha proseguito Mignano, annoverandosi tra «i pochissimi Paesi che non hanno mai sospeso né ridotto le proprie iniziative di sviluppo».
"Progetti in corso per un totale di 1,7 milioni di euro"
L’ambasciatore ha quindi ricordato i progetti portati avanti dall’ufficio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) da Port Sudan, dove è stato trasferito per ragioni di sicurezza nelle prime fasi del conflitto: «Abbiamo attualmente progetti in corso per un totale di 1,37 milioni di euro», ha ricordato.
Tra questi ha citato un ospedale di Port Sudan amministrato da Emergency e sostenuto da finanziamenti congiunti sudanesi e italiani, oltre all’iniziativa Italy for Sudan, promossa dal ministero degli Esteri italiano, che ha consentito di portare nel Paese oltre 135 tonnellate di aiuti umanitari.
Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare l’iniziativa entro la fine dell’anno con ulteriori 30 milioni di euro.
"Eccellente livello delle relazioni diplomatiche"
A Khartum, Mignano ha incontrato anche il ministro degli Esteri sudanese, Mohieldin Salim Ahmed Ibrahim, al quale ha consegnato una copia delle sue lettere credenziali. «L’incontro ha confermato l’eccellente livello delle relazioni bilaterali, che non sono mai state declassate sul piano diplomatico nonostante uno dei periodi più difficili nella storia del Paese», ha sottolineato l’ambasciatore su X.
Con il ministro delle Finanze, Gibril Ibrahim, il diplomatico ha inoltre discusso di come approfondire la cooperazione tra Italia e Sudan «in tutti i settori di interesse comune», dalla cooperazione allo sviluppo alle opportunità per la ricostruzione del Sudan, «in vista del pieno ritorno dei sudanesi nelle loro terre d’origine».
Mignano ha incontrato anche la comunità italiana che lavora presso ONG e organizzazioni internazionali nella capitale, «una vera fonte di orgoglio per la cooperazione italo-sudanese».
"L'Italia non smetterà mai si sostenere la popolazione sudanese"
La visita a Khartum, importante sia dal punto di vista diplomatico sia simbolico, è stata preceduta da una tappa a Port Sudan, dove l’ambasciatore ha incontrato la squadra dell’Aics, «che continua a gestire progetti in tutti i settori dello sviluppo senza alcuna interruzione nonostante lo scoppio della guerra», a dimostrazione del fatto che «l’Italia non smetterà mai di sostenere la popolazione sudanese».
Mignano si è recato anche al Comboni College of Science & Technology, sede temporanea della struttura dei missionari comboniani, che offre corsi di formazione professionale e universitaria, con particolare attenzione al settore sanitario. L’istituto ospita inoltre un centro di formazione linguistica.
Dall’inizio delle ostilità, l’ambasciata italiana opera provvisoriamente da Addis Abeba, in Etiopia. Khartum, occupata durante i primi due anni del conflitto dalle Forze di supporto rapido (Rsf), è tornata nel maggio 2025 sotto il controllo delle Forze armate sudanesi (Saf), guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan.