Soudan: à Khartoum le nouvel ambassadeur italien réaffirme le soutien de Rome au pays

AGI - L’Italie réaffirme son soutien humanitaire et au développement du Soudan. Le nouvel ambassadeur d’Italie dans le pays, Silvio Mignano, a présenté ses lettres de créance à Khartoum, devenant ainsi le premier représentant diplomatique occidental à le faire.
Mignano a qualifié de « grand honneur et de grand plaisir » sa rencontre avec le président du Conseil souverain soudanais – la junte militaire qui dirige le pays depuis 2019 –, le général Abdel Fattah al-Burhan. Il lui a souligné que sa nomination constituait une nouvelle confirmation de la « détermination avec laquelle l’Italie entend poursuivre son action en faveur de l’unité, de la paix et de la prospérité au Soudan ».
Au Soudan il y a une importante communauté italienne
L’Italie poursuivra son travail de coopération avec le Soudan, pays dans lequel elle n’a jamais suspendu ses initiatives d’aide et auquel elle est également liée par une importante communauté italienne présente sur l’ensemble du territoire national, a dit l’ambassadeur dans une intervention vidéo accordée à l’agence de presse soudanaise « Suna » après sa rencontre avec Al-Burhan.
Nommé le 5 août dernier, Mignano a dirigé une délégation diplomatique qui s’est rendue d’abord à Port-Soudan, puis à Khartoum, dans le cadre de la première visite institutionnelle d’un représentant officiel italien dans la capitale depuis le début du conflit, qui a éclaté en avril 2023 et se poursuit encore aujourd’hui.
L’Italie continue « de se tenir aux côtés du peuple soudanais », a poursuivi Mignano, se plaçant parmi « les très rares pays qui n’ont jamais suspendu ni réduit leurs initiatives de développement ».
"Projets en cours pour un montant total de 1,37 million d’euros"
L’ambassadeur a ensuite rappelé les projets mis en œuvre par le bureau de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) depuis Port-Soudan, où celui-ci a été transféré pour des raisons de sécurité au cours des premières phases du conflit: « Nous avons actuellement des projets en cours pour un montant total de 1,37 million d’euros », a-t-il rappelé.
Il a notamment cité un hôpital de Port-Soudan administré par Emergency et soutenu par des financements conjoints du Soudan et de l’Italie, ainsi que l’initiative Italy for Sudan, lancée par le ministère italien des Affaires étrangères, qui a permis d’acheminer plus de 135 tonnes d’aide humanitaire dans le pays.
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a par ailleurs annoncé l’intention de renforcer cette initiative d’ici la fin de l’année avec 30 millions d’euros supplémentaires.
"Excellent niveau des relations bilatérales"
À Khartoum, Mignano a également rencontré le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieldin Salim Ahmed Ibrahim, auquel il a remis une copie de ses lettres de créance.
« La rencontre a confirmé l’excellent niveau des relations bilatérales, qui n’ont jamais été rétrogradées sur le plan diplomatique malgré l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du pays », a souligné l’ambassadeur sur X.
Avec le ministre des Finances, Gibril Ibrahim, le diplomate a également discuté de la manière d’approfondir la coopération entre l’Italie et le Soudan « dans tous les secteurs d’intérêt commun », notamment la coopération au développement et les possibilités de reconstruction du Soudan, « en vue du retour complet des Soudanais sur leurs terres d’origine ».
Mignano a aussi rencontré la communauté italienne travaillant au sein d’ONG et d’organisations internationales de la capitale, « une véritable source de fierté pour la coopération italo-soudanaise ».
"L'Italie ne cessera jamais de soutenir la population soudanaise"
La visite à Khartoum, importante tant sur le plan diplomatique que symbolique, a été précédée d’une étape à Port-Soudan, où l’ambassadeur a rencontré l’équipe de l’AICS, « qui continue de gérer des projets dans tous les secteurs du développement sans aucune interruption malgré le déclenchement de la guerre », ce qui constitue «un signe que l’Italie ne cessera jamais de soutenir la population soudanaise ».
Mignano s’est également rendu au Comboni College of Science & Technology, siège temporaire de la structure des missionnaires comboniens, qui propose des formations professionnelles et universitaires, avec une attention particulière portée au secteur de la santé. L’établissement abrite également un centre de formation linguistique.
Depuis le début des hostilités, l’ambassade d’Italie fonctionne provisoirement depuis Addis-Abeba, en Éthiopie. Khartoum, occupée pendant les deux premières années du conflit par les Forces de soutien rapide (RSF), est repassée en mai 2025 sous le contrôle des Forces armées soudanaises (SAF), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan.