Italia-Algeria: 'I Giochi mediterranei sono una nuova occasione per rinforzare l'amicizia'

AGI - La partecipazione algerina alla 20ma edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, "rappresenta un'ulteriore opportunità per rafforzare l'avvicinamento e l'amicizia" tra i popoli di Italia e Algeria. Lo ha affermato, in un'intervista con la rivista algerina "Bola", l'ambasciatrice italiana ad Algeri, Alessandra Schiavo.
"Nell'edizione di Taranto 2026 parteciperanno 26 Paesi, tra cui l'Algeria, che rappresenta naturalmente un partner importante, considerate le relazioni eccezionali che la legano all'Italia", ha sottolineato l'ambasciatrice. L'Algeria aveva ospitato l'ultima edizione dei Giochi del Mediterraneo a Orano, nel 2022. Schiavo ha evidenziato che "l'edizione di Taranto rappresenterà la continuità di questo percorso. Credo che questo passaggio abbia un significato molto positivo, perché riflette anche la continuità dell'avvicinamento e del dialogo tra Italia e Algeria". Inoltre, secondo l'ambasciatrice, i Giochi del Mediterraneo a Taranto potranno aprire la strada a una cooperazione più stretta tra i due Paesi in ambito sportivo.
"Lavorare e collaborare con l'Algeria è uno degli obiettivi della nostra ambasciata"
"Prima di tutto vorrei sottolineare che lavorare e collaborare con l'Algeria rappresenta uno degli obiettivi della nostra ambasciata e questa cooperazione dovrebbe estendersi a vari settori: quello sportivo è sicuramente tra gli ambiti più promettenti in questo senso", ha affermato l'ambasciatrice Schiavo.
"Per questo lo sviluppo della cooperazione sportiva è effettivamente uno dei nostri obiettivi, e sarà importante lavorare per rafforzare la volontà e la disponibilità delle federazioni sportive di entrambi i Paesi a muoversi in questa direzione, cercando di individuare gli sport e le discipline che potrebbero risultare più utili nell'ambito di questa cooperazione comune", ha aggiunto.
L'ambasciatrice ha spiegato che considera il rapporto tra Italia e Algeria come "un cantiere aperto: abbiamo già relazioni profonde e radicate, fondate sulla storia, sulle tradizioni e sull'antica amicizia tra i nostri due popoli, ma dobbiamo anche lavorare per orientare queste relazioni verso il futuro". Schiavo si è quindi detta "aperta" a qualsiasi "proposta che l'Algeria vorrà presentare in questo ambito".
Forte partecipazione della delegazione algerina con 248 atleti
All'edizione dei Giochi del Mediterraneo di quest'anno, la delegazione algerina dovrebbe partecipare con circa 248 atleti, in 27 discipline sportive, ha affermato l'ambasciatrice. "Questa forte partecipazione dell'Algeria ai Giochi di Taranto riveste per noi un'importanza particolare, perché riflette la profondità delle relazioni che uniscono i nostri due Paesi, e rappresenta un'ulteriore opportunità per rafforzare l'avvicinamento e l'amicizia tra i due popoli.
"Attendiamo con piacere di accogliere la delegazione algerina a Taranto, e ci auguriamo che questa partecipazione sia un'occasione sportiva di successo e di soddisfazione per tutti, sapendo che l'Algeria parteciperà con atleti di livello internazionale a questo evento", ha sottolineato.
Dopo l'esperienza a Taranto, l'ambasciatrice si augura che la parte algerina "scopra una storia di amicizia tra i nostri due Paesi e una storia di impegno per la pace, per i valori, per il lavoro e la partecipazione sociale: tutti valori che lo sport incarna".
Diversità culturale della regione
"Vorrei anche che riscoprissero, ancora una volta, la dimensione mediterranea dell'Italia, in particolare attraverso le sue città affacciate sul Mediterraneo, e in modo speciale le città del sud Italia. Noi, come l'Algeria, siamo profondamente legati alla diversità culturale della regione: siamo stati influenzati dalle diverse civiltà e culture del Mediterraneo, a nord, a est e a sud, e anche noi siamo il frutto di questa interazione tra culture", ha evidenziato Schiavo.
"Spero inoltre che la partecipazione degli atleti algerini a Taranto sia un'esperienza importante sul piano umano e che offra loro uno stimolo per proseguire sulla strada del successo e ottenere risultati ancora migliori in futuro. Mi auguro che questa esperienza sia per loro fonte di incoraggiamento in vista dei prossimi appuntamenti sportivi fino ad arrivare ai Giochi Olimpici", ha affermato l'ambasciatrice.