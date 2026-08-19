Italie-Algérie: 'Les Jeux méditerranéens, une nouvelle occasion de renforcer l'amitié'

AGI - La participation algérienne à la 20e édition des Jeux méditerranéens, qui se dérouleront à Tarente du 21 août au 3 septembre, "représente une nouvelle opportunité de renforcer le rapprochement et l'amitié" entre les peuples d'Italie et d'Algérie. C'est ce qu'a affirmé, dans un entretien accordé à la revue algérienne 'Bola', l'ambassadrice d'Italie à Alger, Alessandra Schiavo.
"Vingt-six pays participeront à l'édition de Tarente 2026, parmi lesquels l'Algérie, qui représente naturellement un partenaire important, compte tenu des relations exceptionnelles qui la lient à l'Italie", a souligné l'ambassadrice. L'Algérie avait accueilli la dernière édition des Jeux méditerranéens à Oran, en 2022. Schiavo a souligné que "l'édition de Tarente représentera la continuité de ce parcours. Je crois que cette étape revêt une signification très positive, car elle reflète aussi la continuité du rapprochement et du dialogue entre l'Italie et l'Algérie". En outre, selon l'ambassadrice, les Jeux méditerranéens de Tarente pourraient ouvrir la voie à une coopération plus étroite entre les deux pays dans le domaine sportif.
"Le développement de la coopération sportive est un de nos objectifs"
"Je voudrais tout d'abord souligner que travailler et coopérer avec l'Algérie constitue l'un des objectifs de notre ambassade, et cette coopération devrait s'étendre à divers secteurs: le sport figure certainement parmi les domaines les plus prometteurs à cet égard", a déclaré l'ambassadrice Schiavo. "C'est pourquoi le développement de la coopération sportive est effectivement l'un de nos objectifs, et il sera important de travailler à renforcer la volonté et la disponibilité des fédérations sportives des deux pays à avancer dans cette direction, en cherchant à identifier les sports et disciplines qui pourraient s'avérer les plus utiles dans le cadre de cette coopération commune", a-t-elle ajouté.
L'ambassadrice a expliqué qu'elle considère la relation entre l'Italie et l'Algérie comme "un chantier ouvert : nous avons déjà des relations profondes et enracinées, fondées sur l'histoire, les traditions et l'amitié ancienne entre nos deux peuples, mais nous devons aussi travailler à orienter ces relations vers l'avenir". Schiavo s'est ainsi dite "ouverte" à toute "proposition que l'Algérie voudra présenter dans ce domaine".
Forte partecipation de l'Algérie avec environ 248 athlètes
Pour l'édition de cette année des Jeux méditerranéens, la délégation algérienne devrait participer avec environ 248 athlètes, dans 27 disciplines sportives, a précisé l'ambassadrice. "Cette forte participation de l'Algérie aux Jeux de Tarente revêt pour nous une importance particulière, car elle reflète la profondeur des relations qui unissent nos deux pays, et représente une nouvelle occasion de renforcer le rapprochement et l'amitié entre les deux peuples".
"Nous attendons avec plaisir d'accueillir la délégation algérienne à Tarente, et nous espérons que cette participation sera une occasion sportive de succès et de satisfaction pour tous, sachant que l'Algérie participera avec des athlètes de niveau international à cet événement", a-t-elle souligné.
Après l'expérience de Tarente, l'ambassadrice espère que la partie algérienne « découvrira une histoire d'amitié entre nos deux pays et une histoire d'engagement pour la paix, pour les valeurs, pour le travail et la participation sociale: toutes des valeurs que le sport incarne ».
Redécouvrir la dimension méditerranéenne de l'Italie
"Je voudrais aussi qu'ils redécouvrent, une fois de plus, la dimension méditerranéenne de l'Italie, en particulier à travers ses villes donnant sur la Méditerranée, et notamment les villes du sud de l'Italie. Nous, comme l'Algérie, sommes profondément attachés à la diversité culturelle de la région: nous avons été influencés par les différentes civilisations et cultures de la Méditerranée, au nord, à l'est et au sud, et nous aussi sommes le fruit de cette interaction entre les cultures", a souligné Schiavo.
"J'espère par ailleurs que la participation des athlètes algériens à Tarente constituera une expérience humaine importante et qu'elle leur offrira un encouragement à poursuivre sur la voie du succès et à obtenir des résultats encore meilleurs à l'avenir. J'espère que cette expérience sera pour eux une source d'encouragement en vue des prochains rendez-vous sportifs jusqu'aux Jeux olympiques ", a conclu l'ambassadrice.