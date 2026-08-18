Giuli, cooperazione Italia-Africa per sostenere talento, creatività e patrimonio

AGI - Al via la prima edizione del “Premio Mattei per la cooperazione culturale”, promosso dal ministero della Cultura, di concerto con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, per rafforzare le relazioni tra l’Italia e gli Stati del continente africano attraverso il sostegno a opere, progetti culturali e programmi di formazione artistica e accademica.
L’iniziativa, istituita in attuazione del Piano Mattei, dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a un milione di euro. “Il Piano Mattei è fra i primi punti del programma di governo e, in questo quadro, la cooperazione culturale tra Italia e Africa assume un valore strategico.
"La cultura è un ponte tra i popoli, capace di alimentare il dialogo e la concordia, favorire la conoscenza reciproca e costruire relazioni solide e durature nel rispetto delle identità. Con il Premio Mattei intendiamo dare concretezza a questa visione, sostenendo il talento, la creatività e il patrimonio culturale e promuovendo nuove opportunità di formazione e crescita condivisa”, dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
Promuovere la cooperazione tra Italia e Africa
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cooperazione culturale tra Italia e Africa, favorire la conoscenza reciproca, sostenere la mobilità internazionale degli artisti e dei professionisti della cultura, valorizzare il patrimonio culturale e le industrie creative, incentivare partenariati strategici e contribuire alla crescita delle competenze professionali e manageriali nei settori culturali e creativi.
Il Premio si articola in due sezioni. La sezione “Premio Mattei Arte” sostiene progetti nei campi delle arti visive, delle arti applicate, delle arti performative e audiovisive, della traduzione editoriale e della circuitazione internazionale di mostre fotografiche. La sezione “Premio Mattei Accademia” è invece dedicata alla realizzazione di programmi di formazione e scambio culturale e artistico tra Italia e Africa.
Cultura come motore di sviluppo e diplomazia
“Il Premio Mattei rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Unità di missione dà concreta attuazione alla strategia di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato. L’obiettivo è favorire la nascita di reti stabili tra operatori culturali, istituzioni, università e comunità creative, sostenendo iniziative innovative che abbiano un impatto duraturo sui territori e rafforzino il ruolo della cultura come motore di sviluppo e diplomazia”, afferma Angelo Piero Cappello, direttore generale dell’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato.
Potranno partecipare persone fisiche ma anche enti pubblici senza scopo di lucro
Potranno partecipare persone fisiche, collettivi artistici e culturali ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede in Italia e almeno tre anni di esperienza nel settore culturale e creativo. Le domande dovranno essere presentate in partenariato con almeno un soggetto appartenente a uno Stato del continente africano.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale https://servizi.cultura.gov.it/ dalle ore 12:00 del 31 agosto 2026 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2026. Le proposte saranno valutate sulla base di criteri che valorizzano la qualità artistica, l’innovazione, l’impatto sociale e territoriale, l’inclusione, il dialogo interculturale, la sostenibilità e la solidità progettuale.
Saranno premiati i progetti in grado di contribuire in maniera significativa al rafforzamento delle relazioni culturali tra Italia e Africa e alla promozione della cooperazione internazionale nel settore della cultura.
“L’Ic-Vepp accompagnerà tutte le fasi del Premio, dalla gestione delle candidature al monitoraggio dei progetti vincitori. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la capacità della cultura di creare connessioni, generare innovazione e favorire la crescita di partenariati internazionali fondati sulla conoscenza, sullo scambio e sul rispetto reciproco”, sottolinea Alessio De Cristofaro, direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale. L’avviso completo è consultabile sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.