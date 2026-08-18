L’Italie lance le 'Prix Mattei' pour renforcer la coopération culturelle avec l’Afrique

AGI - Un million d'euros pour renforcer les liens culturels entre l'Italie et le continent africain: tel est le montant de la première édition du “Prix Mattei pour la coopération culturelle”, une initiative conjointe du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dans le cadre du Plan Mattei.
Cette initiative est destinée à renforcer les relations entre l’Italie et les États du continent africain à travers le soutien à des œuvres, des projets culturels et des programmes de formation artistique et universitaire.
Giuli: "La culture est un pont entre les peuples"
Créé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Mattei, le projet bénéficie d’une enveloppe globale d’un million d’euros. « Le Plan Mattei figure parmi les priorités du programme gouvernemental et, dans ce contexte, la coopération culturelle entre l’Italie et l’Afrique revêt une valeur stratégique.
"La culture est un pont entre les peuples, capable de nourrir le dialogue et la concorde, de favoriser la connaissance mutuelle et de construire des relations solides et durables dans le respect des identités. Avec le Prix Mattei, nous entendons concrétiser cette vision en soutenant le talent, la créativité et le patrimoine culturel, tout en créant de nouvelles opportunités de formation et de développement partagé », a déclaré le ministre de la Culture, Alessandro Giuli.
Promouvoir la coopération culturelle entre l'Italie er l'Afrique
L’initiative a pour objectif de promouvoir la coopération culturelle entre l’Italie et l’Afrique, d’encourager la connaissance réciproque, de soutenir la mobilité internationale des artistes et des professionnels de la culture, de valoriser le patrimoine culturel et les industries créatives, de favoriser des partenariats stratégiques et de contribuer au développement des compétences professionnelles et managériales dans les secteurs culturels et créatifs. Le Prix est structuré en deux volets.
La section « Prix Mattei Art » soutient des projets dans les domaines des arts visuels, des arts appliqués, des arts du spectacle et de l’audiovisuel, de la traduction éditoriale ainsi que de la circulation internationale d’expositions photographiques. La section « Prix Mattei Académie » est consacrée à la mise en place de programmes de formation et d’échanges culturels et artistiques entre l’Italie et l’Afrique.
« Le Prix Mattei constitue l’un des instruments grâce auxquels l’Unité de mission met en œuvre concrètement la stratégie de coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée élargie. L’objectif est de favoriser l’émergence de réseaux durables entre opérateurs culturels, institutions, universités et communautés créatives, en soutenant des initiatives innovantes ayant un impact durable sur les territoires et renforçant le rôle de la culture comme moteur du développement et de la diplomatie », a souligné Angelo Piero Cappello, directeur général de l’Unité de mission pour la coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée élargie.
Le concours est ouvert auz personnes physiques ainsi qu'aux organismes publics
Le concours est ouvert aux personnes physiques, aux collectifs artistiques et culturels ainsi qu’aux organismes publics ou privés à but non lucratif établis en Italie et justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le secteur culturel et créatif. Les candidatures devront être présentées en partenariat avec au moins une entité issue d’un État du continent africain.
Les dossiers devront être déposés exclusivement via le portail https://servizi.cultura.gov.it/, du 31 août 2026 à 12h00 au 31 octobre 2026 à 12h00. Les projets seront évalués selon des critères valorisant la qualité artistique, l’innovation, l’impact social et territorial, l’inclusion, le dialogue interculturel, la durabilité et la solidité des propositions.
Seront récompensés les projets capables de contribuer de manière significative au renforcement des relations culturelles entre l’Italie et l’Afrique ainsi qu’à la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la culture. « L’IC-VEPP accompagnera toutes les étapes du Prix, de la gestion des candidatures au suivi des projets lauréats.
Cette initiative représente une occasion importante de mettre en valeur la capacité de la culture à créer des liens, à générer de l’innovation et à favoriser le développement de partenariats internationaux fondés sur la connaissance, l’échange et le respect mutuel », a indiqué Alessio De Cristofaro, directeur de l’Institut central pour la valorisation économique et la promotion du patrimoine culturel. L’appel à candidatures complet est disponible sur la page dédiée du site institutionnel de l’Institut central pour la valorisation économique et la promotion du patrimoine culturel.