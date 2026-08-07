Gnv rafforza la presenza in Algeria con la linea Civitavecchia-Annaba

AGI - La compagnia di navigazione italiana Grandi Navi Veloci (Gnv) amplia la propria presenza nel mercato algerino con l'apertura di un nuovo collegamento marittimo diretto tra il porto di Civitavecchia e quello di Annaba, consolidando i collegamenti tra Italia e Algeria e rafforzando la rete di trasporto nel Mediterraneo.
La nuova rotta entrerà in servizio a partire da domani, 8 agosto, aggiungendosi ai collegamenti già operativi tra il porto francese di Sete e quelli algerini di Algeri e Bejaia, inaugurati nell'ambito della strategia di espansione della compagnia nel Nord Africa.
Il programma operativo
Secondo il programma operativo, Gnv effettuerà due partenze settimanali, ogni martedì e sabato, impiegando il traghetto Cristal. A bordo saranno disponibili servizi pensati per rispondere alle esigenze della clientela, tra cui ristorazione con menù halal, una sala dedicata alla preghiera e spazi riservati alle famiglie e ai bambini.
La strategia della compagnia
L'apertura del collegamento con Annaba, principale porto dell'Algeria orientale, rappresenta un ulteriore passo nella strategia della compagnia volta a diversificare i punti di accesso al mercato algerino. Grazie alla posizione geografica della città, la nuova linea faciliterà gli spostamenti dei passeggeri diretti verso le regioni orientali del Paese e potrà favorire anche i flussi commerciali tra le due sponde del Mediterraneo.
Gnv opera in Algeria attraverso il proprio partner Aflt Maritme, incaricato delle attività commerciali e del coordinamento operativo dei collegamenti marittimi con i porti europei.
I prossimi obiettivi
L'amministratore delegato della compagnia di navigazione italiana, Matteo Catani, ha sottolineato che il lancio della tratta Civitavecchia-Annaba rientra nel piano di rafforzamento degli investimenti della compagnia nel mercato algerino, alla luce dei risultati positivi registrati dopo l'avvio delle attività nel Paese.
Catani ha inoltre evidenziato l'intenzione di proseguire nello sviluppo della flotta, aumentare la frequenza delle partenze e adattare progressivamente i servizi alle esigenze dei passeggeri e degli operatori economici dell'area nordafricana.
Più integrazione tra le due sponde del Mediterraneo
Dopo il debutto nel 2025 con le linee Sete–Algeri e Sete–Bejaia, il nuovo collegamento diretto tra Civitavecchia e Annaba segna quindi una nuova fase dell'espansione di Gnv nel Mediterraneo.
Secondo i dati diffusi dalla compagnia, tra giugno e dicembre 2025 sono stati trasportati circa 58 mila passeggeri sulle rotte tra l'Europa e l'Algeria, un risultato che ha sostenuto la decisione di ampliare ulteriormente il network e incrementare la presenza nei porti algerini.
L'iniziativa si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento dei collegamenti marittimi tra Italia e Algeria, contribuendo a migliorare la mobilità delle persone, il trasporto delle merci e l'integrazione economica tra le due sponde del Mediterraneo.