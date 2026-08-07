Algérie: Gnv renforce sa présence avec la ligne Civitavecchia-Annaba

AGI - La compagnie de navigation italienne Grandi Navi Veloci (Gnv) élargit sa présence sur le marché algérien avec l'ouverture d'une nouvelle liaison maritime directe entre le port de Civitavecchia et celui d'Annaba, consolidant les liaisons entre l'Italie et l'Algérie et renforçant le réseau de transport en Méditerranée. La nouvelle route entrera en service dès demain, le 8 août, s'ajoutant aux liaisons déjà opérationnelles entre le port français de Sète et les ports algériens d'Alger et de Béjaïa, inaugurées dans le cadre de la stratégie d'expansion de la compagnie en Afrique du Nord.
Le programme opérationnel
Selon le programme opérationnel, Gnv effectuera deux départs hebdomadaires, chaque mardi et samedi, avec le ferry Cristal. À bord, des services seront proposés pour répondre aux besoins de la clientèle, parmi lesquels une restauration avec menu halal, une salle dédiée à la prière et des espaces réservés aux familles et aux enfants.
La stratégie de la compagnie
L'ouverture de la liaison avec Annaba, principal port de l'Algérie orientale, représente une nouvelle étape dans la stratégie de la compagnie visant à diversifier les points d'accès au marché algérien.
Grâce à la position géographique de la ville, la nouvelle ligne facilitera les déplacements des passagers se dirigeant vers les régions orientales du pays et pourra également favoriser les flux commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée.
Gnv opère en Algérie par le biais de son partenaire Aflt Maritime, chargé des activités commerciales et de la coordination opérationnelle des liaisons maritimes avec les ports européens.
Les prochains objectifs
Le directeur général de la compagnie de navigation italienne, Matteo Catani, a souligné que le lancement de la liaison Civitavecchia-Annaba s'inscrit dans le plan de renforcement des investissements de la compagnie sur le marché algérien, à la lumière des résultats positifs enregistrés depuis le démarrage des activités dans le pays.
Catani a également mis en avant l'intention de poursuivre le développement de la flotte, d'augmenter la fréquence des départs et d'adapter progressivement les services aux besoins des passagers et des opérateurs économiques de la région nord-africaine.
Renforcement des liaisons maritimes entre l'Italie et l'Algérie
Après ses débuts en 2025 avec les lignes Sète–Alger et Sète–Béjaïa, la nouvelle liaison directe entre Civitavecchia et Annaba marque donc une nouvelle phase de l'expansion de Gnv en Méditerranée.
Selon les données diffusées par la compagnie, environ 58 000 passagers ont été transportés entre juin et décembre 2025 sur les routes entre l'Europe et l'Algérie, un résultat qui a soutenu la décision d'élargir davantage le réseau et d'accroître la présence dans les ports algériens.
Cette initiative s'inscrit dans le processus plus large de renforcement des liaisons maritimes entre l'Italie et l'Algérie, contribuant à améliorer la mobilité des personnes, le transport des marchandises et l'intégration économique entre les deux rives de la Méditerranée.