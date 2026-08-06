Italia e Tanzania rafforzano la cooperazione nel settore ferroviario

AGI - Rafforzare la collaborazione tra Italia e Tanzania nel settore delle infrastrutture ferroviarie attraverso la condivisione di competenze, tecnologia e capacità progettuale per sviluppare un sistema di mobilità moderno, sicuro ed efficiente.
È questo l’obiettivo del memorandum d’intesa firmato tra Fs Engineering, Its e Tanzania Railways Corporation (Trc), firmato dall’Amministratore delegato e direttore generale di Fs Engineering, Dario Lo Bosco, dal direttore generale delle Ferrovie della Tanzania, Machibya Masanja Shiwa, e dal direttore unico di Its Engineering, Michele Titton, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, e del ministro dei Trasporti della Repubblica Unita di Tanzania, Makame Mnyaa Mbarawa.
Cosa prevede il memorandum
L’accordo consolida un rapporto di cooperazione stabile e di lungo periodo, fondato sulla valorizzazione delle competenze tecniche e industriali dei due Paesi e su un modello di partenariato capace di generare sviluppo e benefici reciproci.
Il memorandum prevede attività di supporto tecnico per le infrastrutture ferroviarie tanzaniane, con particolare attenzione alla gestione del rischio, alla sicurezza e al monitoraggio delle opere, alla formazione specialistica, alla creazione di una società di ingegneria controllata da Trc e alla preparazione di future richieste di finanziamento internazionale.
Il rafforzamento delle relazioni bilaterali
L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Tanzania e conferma il ruolo strategico del settore ferroviario per la crescita economica, commerciale e industriale del Paese.
L’Italia mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, innovazione e capacità progettuale, promuovendo un modello di collaborazione fondato su investimenti, formazione e trasferimento di competenze, in linea con lo spirito del Piano Mattei.
Un settore strategico per l'Africa orientale
L’accordo potrà inoltre favorire il coinvolgimento del Sistema Italia nei futuri sviluppi della Standard Gauge Railway (Sgr), inclusi i collegamenti verso l’Uganda, rafforzando la presenza italiana in un settore strategico per la connettività e lo sviluppo dell’Africa orientale.
L’intesa definisce un quadro di cooperazione volto a favorire lo sviluppo di iniziative nei settori ferroviario, logistico e infrastrutturale, promuovendo il confronto tecnico e la condivisione di competenze in ambiti strategici in termini di sostenibilità, digitalizzazione, sicurezza e innovazione tecnologica.
Fs Engineering metterà a disposizione il proprio know-how multidisciplinare attraverso attività di consulenza specialistica, studi di fattibilità, progettazione e valutazioni tecnico-strategiche, contribuendo all’individuazione di soluzioni innovative e alla definizione di future progettualità di interesse comune.
Una piattaforma digitale
Tra le eccellenze che Fs Engineering metterà a disposizione figura la Digital Control Room, la cabina di regia sviluppata per il monitoraggio e la gestione integrata dei grandi progetti infrastrutturali.
Basata su tecnologie avanzate, sistemi digitali, droni e strumenti di analisi dei dati, la piattaforma consente il controllo in tempo reale delle attività, migliorando sicurezza, efficienza operativa e capacità decisionale. Un modello che testimonia l’approccio innovativo della società di ingegneria del gruppo Fs e che favorirà il trasferimento di competenze e soluzioni tecnologiche.
Un percorso che proseguirà
L’accordo si inserisce nel quadro delle iniziative di cooperazione promosse dal Sistema Paese nell’ambito del Piano Mattei, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e della logistica nei Paesi partner, favorendo crescita economica e integrazione territoriale.
La firma del memorandum rappresenta l’avvio di un percorso di collaborazione che proseguirà attraverso un confronto operativo fra le parti finalizzato a individuare le priorità di intervento e le opportunità progettuali da sviluppare congiuntamente.
L’iniziativa conferma Fs Engineering come partner di riferimento a livello internazionale per l’ingegneria, l’innovazione e la gestione di progetti infrastrutturali complessi, contribuendo parallelamente alla promozione delle eccellenze del gruppo Fs nei mercati strategici ad alto potenziale di crescita.