L’Italie et la Tanzanie renforcent leur coopération ferroviaire

AGI - Le renforcement de la collaboration entre l’Italie et la Tanzanie dans le secteur des infrastructures ferroviaires passe par le partage d’expertise, de technologies et de capacités de conception afin de développer un système de mobilité moderne, sûr et performant.
Tel est l’objectif du protocole d’accord signé par FS Engineering, ITS et la Tanzania Railways Corporation (TRC). L’accord a été signé par Dario Lo Bosco, PDG de FS Engineering ; Machibya Masanja Shiwa, directeur général de Tanzania Railways ; et Michele Titton, directrice générale d’ITS Engineering. Edoardo Rixi, vice-ministre des Infrastructures et des Transports, et Makame Mnyaa Mbarawa, ministre des Transports de la République-Unie de Tanzanie, ont également assisté à la signature.
Une relation de coopération stable et durable
Cet accord consolide une relation de coopération stable et durable, fondée sur la mise à profit des expertises techniques et industrielles des deux pays et sur un modèle de partenariat générateur de développement et d’avantages mutuels.
Le mémorandum prévoit un soutien technique à l'infrastructure ferroviaire tanzanienne, axé sur la gestion des risques, la sécurité et le suivi des projets, la formation spécialisée, la création d'une société d'ingénierie contrôlée par la TRC et la préparation de futures demandes de financement international.
Une nouvelle étape dans le renforcement des relations
Cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre l'Italie et la Tanzanie et confirme le rôle stratégique du secteur ferroviaire dans la croissance économique, commerciale et industrielle du pays.
L'Italie apporte son expertise, son savoir-faire en matière d'innovation et ses capacités de conception, en promouvant un modèle de collaboration fondé sur l'investissement, la formation et le transfert de compétences, conformément à l'esprit du Plan Mattei.
Un secteur stratégique pour l'Afrique de l'Est
L'accord favorisera également la participation du système italien aux futurs développements du chemin de fer à écartement standard (SGR), notamment les liaisons avec l'Ouganda, renforçant ainsi la présence de l'Italie dans un secteur stratégique pour la connectivité et le développement de l'Afrique de l'Est.
L'accord établit un cadre de coopération visant à encourager le développement d'initiatives dans les secteurs ferroviaire, logistique et des infrastructures, en promouvant les échanges techniques et le partage d'expertise dans des domaines stratégiques tels que le développement durable, la numérisation, la sécurité et l'innovation technologique.
FS Engineering apportera son expertise multidisciplinaire à travers des services de conseil spécialisés, des études de faisabilité, la conception et des évaluations technico-stratégiques, contribuant ainsi à l'identification de solutions innovantes et à la définition de projets futurs d'intérêt commun.
Une plateforme numérique
Parmi les atouts de FS Engineering figure la Salle de Contrôle Numérique, une plateforme développée pour la surveillance et la gestion intégrées de projets d'infrastructures de grande envergure.
S'appuyant sur des technologies de pointe, des systèmes numériques, des drones et des outils d'analyse de données, cette plateforme permet un suivi en temps réel des activités, améliorant la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la capacité de prise de décision.
Approche novatrice
Ce modèle illustre l'approche novatrice de la société d'ingénierie du Groupe FS et favorisera le transfert d'expertise et de solutions technologiques. Cet accord s'inscrit dans le cadre des initiatives de coopération promues par le système national italien, notamment le Plan Mattei, visant à soutenir le développement des infrastructures de transport et de logistique dans les pays partenaires, à stimuler la croissance économique et l'intégration territoriale.
La signature de ce protocole d'accord marque le début d'un processus de collaboration qui se poursuivra par des échanges opérationnels entre les parties afin d'identifier les priorités d'action et les opportunités de projets à développer conjointement.
Cette initiative confirme le rôle de FS Engineering en tant que partenaire international clé pour l'ingénierie, l'innovation et la gestion de projets d'infrastructures complexes, tout en contribuant à promouvoir l'excellence du groupe FS sur des marchés stratégiques à fort potentiel de croissance.