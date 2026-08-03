Bernini a Gibuti, cooperazione su università e ricerca
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Università, Bernini a Gibuti: al via il dialogo sulla cooperazione scientifica

La ministra dell’Università e della Ricerca ha incontrato il presidente Ismail Omar Guelleh e diversi esponenti del governo. Al centro della missione, la collaborazione su energie rinnovabili, risorse idriche, intelligenza artificiale, agritech e cambiamenti climatici
La ministra dell'Università Anna Maria Bernini
Francesco Fotia / AGF - La ministra dell'Università Anna Maria Bernini
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La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata in visita a Gibuti per avviare un percorso di collaborazione nei settori della ricerca scientifica e della formazione accademica superiore, a sostegno dell’impegno dell’Italia nel Corno d’Africa e nel più ampio quadro del Piano Mattei. È quanto si legge in una nota.

Gli incontri con il presidente e il governo

Nel corso della missione, Bernini ha incontrato il presidente della Repubblica, Ismail Omar Guelleh, il ministro dell’Economia e delle Finanze e incaricato dell’Industria, Ilyas Moussa Dawaleh, il ministro dell’Agricoltura, Radwan Abdillahi Bahdon, il ministro delle Comunicazioni, Mohamed Abdulkader Mussa Elém, e il ministro dell’Energia, Djama Mohamed Hassan.

Al centro dei colloqui, riferisce la nota, l’avvio di una cooperazione accademica e scientifica nei settori considerati strategici per lo sviluppo di Gibuti.

Dalle energie rinnovabili all’intelligenza artificiale

Le possibili aree di collaborazione comprendono le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, l’intelligenza artificiale, le scienze marine, l’agritech, la salute e lo studio dei cambiamenti climatici.

L’obiettivo è mettere le competenze del sistema universitario e scientifico italiano al servizio dello sviluppo sostenibile del Paese africano.

La visita alla base militare italiana

Bernini ha inoltre visitato la base militare italiana di supporto “Amedeo Guillet” e la fregata “Carlo Bergamini”, dove ha portato il saluto delle istituzioni italiane al contingente impegnato in un’area strategica per la sicurezza del Mar Rosso.

La protezione dei cavi sottomarini

La ministra ha poi visitato la stazione di transito dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni.

Grazie a un progetto promosso dalla Fondazione Med-Or, i cavi potranno essere ispezionati e messi in sicurezza dalle autorità gibutiane, rafforzando le capacità di controllo e protezione delle infrastrutture rispetto al passato.

Le prospettive della cooperazione bilaterale

La missione pone le basi per future iniziative di collaborazione tra università, enti di ricerca e istituzioni dei due Paesi.

Il percorso punta a rafforzare le relazioni bilaterali e a favorire progetti congiunti nei settori della ricerca, dell’innovazione e della formazione superiore.