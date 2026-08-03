Italie-Djibouti : coopération scientifique et universitaire

La ministre italienne de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, s’est rendue à Djibouti afin d’engager un processus de coopération dans les domaines de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de l’engagement de l’Italie dans la Corne de l’Afrique et du Plan Mattei.
Selon une note du ministère italien, cette mission vise à renforcer les liens entre les deux pays grâce à des partenariats universitaires et scientifiques destinés à soutenir le développement durable de Djibouti.
Une rencontre avec le président djiboutien
Au cours de sa visite, Anna Maria Bernini a rencontré le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, ainsi que plusieurs membres du gouvernement.
Parmi eux figuraient le ministre de l’Économie et des Finances chargé de l’Industrie, Ilyas Moussa Dawaleh, le ministre de l’Agriculture, Radwan Abdillahi Bahdon, le ministre des Communications, Moamed Abdulkader Mussa Elém, et le ministre de l’Énergie, Djama Mohamed Hassan.
Les secteurs prioritaires de la coopération
Les discussions ont porté principalement sur le lancement d’une coopération universitaire et scientifique dans plusieurs secteurs considérés comme stratégiques pour le développement du pays.
Parmi les domaines identifiés figurent les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau, l’intelligence artificielle, les sciences marines, les technologies agricoles, la santé et la lutte contre le changement climatique.
Une visite à la base militaire italienne
Durant sa mission, la ministre italienne a également visité la base militaire italienne de soutien « Amedeo Guillet », ainsi que la frégate « Carlo Bergamini ».
Elle y a transmis les salutations des institutions italiennes au personnel engagé dans une zone stratégique pour la sécurité de la mer Rouge.
La protection des câbles sous-marins
Anna Maria Bernini s’est ensuite rendue dans une station d’atterrissement de câbles sous-marins de télécommunications.
Grâce à un projet porté par la Fondation Med-Or, ces infrastructures pourront être inspectées et sécurisées par les autorités djiboutiennes, renforçant ainsi leurs capacités de surveillance et de protection.
De nouvelles initiatives entre universités et centres de recherche
Cette mission ouvre la voie à de futures initiatives communes entre les universités, les organismes de recherche et les institutions des deux pays.
L’objectif est de mettre les compétences du système italien de recherche et d’enseignement supérieur au service du développement durable de Djibouti et du renforcement des relations bilatérales