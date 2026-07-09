'L'Italia chiama il talento algerino', al centro cultura e formazione

AGI - L’ambasciatrice d’Italia in Algeria, Alessandra Schiavo, ha annunciato il lancio del programma "L'Italia chiama il talento algerino", iniziativa destinata a promuovere la formazione artistica dei giovani del Paese nordafricano. Il progetto prevede che compositori, musicisti o scrittori italiani ospitati in Algeria tengano masterclass presso istituzioni culturali e di formazione del Paese, favorendo così lo scambio di competenze e il rafforzamento della cooperazione culturale bilaterale.
L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di diplomazia culturale promosse dall'ambasciata d'Italia in Algeria, con l'obiettivo di consolidare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo attraverso la cultura, la formazione e il sostegno alle nuove generazioni di artisti.
Un concerto organizzato dall'Ambasciata d'Italia ad Algeri
A questo riguardo, la cultura come strumento di dialogo, la bellezza come antidoto alle divisioni del mondo contemporaneo e la formazione dei giovani come investimento nelle relazioni tra Italia e Algeria sono stati i temi al centro di un concerto organizzato dall'ambasciata italiana ad Algeri. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Algeri.
"Offrire al pubblico uno spazio di speranza e di meraviglia"
L’ambasciatrice Alessandra Schiavo ha evidenziato il ruolo della diplomazia culturale nel rafforzamento del partenariato tra i due Paesi. Aprendo la serata dedicata al concerto, Schiavo ha sottolineato come l'evento, che unisce musica, immagini e parole, sia stato concepito per offrire al pubblico "uno spazio di speranza e di meraviglia".
"L'arte e la musica non conoscono frontiere", ha affermato l'ambasciatrice, spiegando che i temi affrontati durante il concerto appartengono a una dimensione universale e senza tempo. Protagoniste della serata sono state due musiciste italiane, Natasha (al violino) e Raffaella (al pianoforte), accompagnate da un percorso visivo ispirato all'opera del regista russo Andrej Tarkovskij, con immagini tratte dai film e con fotografie inedite provenienti dagli archivi di famiglia.
Nel suo intervento, l’ambasciatrice Schiavo ha dedicato ampio spazio al concetto di “meraviglia”, osservando che si tratta di “una delle emozioni più preziose dell'esperienza umana”.
"La cultura spazio di dialogo per la costruzione di una società più aperta e solidale"
Richiamando studi nel campo delle neuroscienze, Schiavo ha sottolineato che la capacità di meravigliarsi favorisce la generosità, rafforza i legami sociali, riduce lo stress e migliora la comprensione della realtà.
Una predisposizione che tende ad attenuarsi nell'età adulta, ha evidenziato, ma che può essere riscoperta attraverso l'incontro con la bellezza e con l'arte. L'ambasciatrice d’Italia ad Algeri ha quindi collocato questa riflessione nel contesto internazionale attuale, segnato “da crescenti tensioni, frammentazione e perdita di fiducia reciproca”.
In questo scenario, ha sottolineato Schiavo, la cultura rappresenta uno spazio di dialogo capace di riaffermare valori condivisi e di contribuire alla costruzione di una società più aperta e solidale.
Alle due musiciste della serata, Natasha e Raffaella, sono state affidate le prime masterclass del programma "L'Italia chiama il talento algerino", dedicate agli studenti dell'Istituto nazionale superiore di musica di Algeri. Le masterclass rappresentano quindi il passo iniziale di un progetto più ampio destinato a estendere le opportunità di formazione e di scambio culturale a favore dei giovani talenti algerini, grazie al coinvolgimento dei professionisti italiani.