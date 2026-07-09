“L'Italie appelle le talent algérien”, l'Ambassade de Alger lance une initiative de formation artistique

AGI - L’ambassador d’Italie en Algérie, Alessandra Schiavo, a annoncé le lancement du programme “L’Italie appelle le talent algérien”, une initiative destinée à promouvoir la formation artistique des jeunes du pays nord-africain.
Le projet prévoit que des compositeurs, musiciens ou écrivains italiens accueillis en Algérie dispensent des masterclass dans les institutions culturelles et de formation du pays, favorisant ainsi l’échange de compétences et le renforcement de la coopération culturelle bilatérale.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de diplomatie culturelle promues par l’ambassade d’Italie en Algérie, avec pour objectif de consolider le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée à travers la culture, la formation et le soutien aux nouvelles générations d’artistes.
Un concert organisé par l’ambassade d’Italie à Alger
À cet égard, la culture comme instrument de dialogue, la beauté comme antidote aux divisions du monde contemporain et la formation des jeunes comme investissement dans les relations entre l’Italie et l’Algérie ont été les thèmes centraux d’un concert organisé par l’ambassade d’Italie à Alger. L’initiative a été réalisée en collaboration avec l’Institut italien de culture d’Alger.
Offrir au public «un espace d’espoir et d’émerveillement»
L’ambassadrice Alessandra Schiavo a mis en évidence le rôle de la diplomatie culturelle dans le renforcement du partenariat entre les deux pays. En ouvrant la soirée consacrée au concert, Mme Schiavo a souligné que l’événement, qui unit musique, images et paroles, avait été conçu pour offrir au public «un espace d’espoir et d’émerveillement ».
« L’art et la musique ne connaissent pas de frontières », a affirmé l’ambassadrice, expliquant que les thèmes abordés lors du concert appartiennent à une dimension universelle et intemporelle. Les protagonistes de la soirée étaient deux musiciennes italiennes, Natasha (au violon) et Raffaella (au piano), accompagnées d’un parcours visuel inspiré de l’œuvre du réalisateur russe Andreï Tarkovski, avec des images extraites de ses films et des photographies inédites issues des archives familiales.
Dans son intervention, l’ambassadrice Schiavo a accordé une large place au concept de « merveille », observant qu’il s’agit de « l’une des émotions les plus précieuses de l’expérience humaine ».
"La culture espace de dialogue pour la construction d’une société plus ouverte et solidaire"
Schiavo, se référant à des études dans le domaine des neurosciences, a souligné que la capacité à s’émerveiller favorise la générosité, renforce les liens sociaux, réduit le stress et améliore la compréhension de la réalité. Une prédisposition qui tend à s’atténuer à l’âge adulte, a-t-elle relevé, mais qui peut être redécouverte à travers la rencontre avec la beauté et l’art.
L’ambassadrice d’Italie à Alger a ensuite replacé cette réflexion dans le contexte international actuel, marqué « par des tensions croissantes, une fragmentation et une perte de confiance mutuelle ». Dans ce scénario, a souligné Mme Schiavo, la culture représente un espace de dialogue capable de réaffirmer des valeurs partagées et de contribuer à la construction d’une société plus ouverte et solidaire.
Aux deux musiciennes de la soirée, Natasha et Raffaella, ont été confiées les premières masterclass du programme « L’Italie appelle le talent algérien », destinées aux étudiants de l’Institut national supérieur de musique d’Alger. Ces masterclass constituent donc la première étape d’un projet plus large destiné à étendre les opportunités de formation et d’échange culturel au profit des jeunes talents algériens, grâce à l’implication de professionnels italiens.